智利抗議事件延燒 銅礦場發起大罷工

全球最大銅礦—BHP 旗下智利 Escondida 銅礦的工會工人將從當地時間週二舉行罷工。同時，全球最大的銅生產商，智利 Codelco 的 Chuquicamata 礦場也將呼應加入這場大罷工，Codelco 的工會組織鼓勵所有礦場的工人都加入此次罷工。

智利發生抗議活動引發供應憂慮，不過智利礦業部長表示銅礦生產仍會照常運轉。

智利銅礦大罷工主要是響應當地正在舉行的民眾抗議活動。由於智利政府決定調漲巴士和地鐵價格，將原因歸咎於能源成本的提升和不斷貶值的本國貨幣。但智利民眾認為，這只是政府壓榨窮人的另一個手段，不滿的情緒引發大規模抗議活動。

智利是拉丁美洲最富有的國家之一，但也是貧富最懸殊的國家之一。在經濟合作與發展組織（OECD）的 36 個成員國當中，智利的收入不均的情況最為嚴重。

而智利銅礦聲援抗應事件發起的罷工活動，暫時未對銅價造成太大影響。分析師 Kash Kamal 認為，現在仍無法明確判斷銅礦的抗議活動是否衝擊智利的出口或產出。

Kash Kamal 進一步提到，銅價中長期走勢仍在美中貿易紛爭上，由於貿易戰使得全球供應吃緊及需求疲軟的情況相互影響，短期銅價仍會在目前水準附近震盪。現在價格水準約較去年高點下跌 20%。

資料來源: investing.com,COMEX 銅期貨日線走勢

業內人士則表示，銅礦工人加入這場抗議活動需觀察參加人數，及後續事件是否將擴大。而目前據了解罷工抗議只有兩日，而且不一定全數工人都會參與。