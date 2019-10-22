山東省民企問題多 S&P：未來12個月難改善

近期山東企業持續拉響流動性警報，面臨償還短期債務的難題，標準普爾 (S&P) 週二 (22 日) 指出，山東是中國工業大省，而產業基本面下滑、錯綜複雜的交互擔保、鬆散的投資管理是導致企業流動性緊張的原因。

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標準普爾表示，山東省經濟以高污染、高排放工業居多，這些產業的企業通常財務槓桿較高，目前山東民間企業的處境反映出中國經濟整體正面臨的挑戰，即如何在控制債務成長和經濟成長減緩的同時，實現產業結構朝向高附加值型經濟的轉型。

資料來源: 山東統計局, 山東省產業結構比重

儘管山東省政府可能會出手援助部分發生困難的民間企業，但援助也是有選擇性、有條件的，如今年 8 月份恒豐銀行財務惡化，連續兩年無法出具財報，加上該銀行是山東省轄下企業，對山東省而言屬於大到不能倒，因此緊急挹注人民幣 300 億元，以維持營運穩定。

至於其它民間企業，中國政府的援助可能無法從根本上治好企業弊端，絕大多數企業最終仍須自食其力。



而最近爆出流動性問題的企業主要來自山東省產能過剩的產業，如煉油、化工、鋼鐵、鋁、紡織等。

此外，山東民營企業相互擔保是常態，因此一家公司的流動性出問題可能引發整個信貸體統出現影響。同時這些公司對其自身信用情況的透明度較低，這使得問題更加複雜。

由於中國經濟成長減緩，標準普爾預計山東民營企業面臨的流動性和再融資挑戰短期內難以解決，未來 12 個月內山東民營企業將持續面臨高信用風險。

標準普爾進一步指出，山東民營企業的信用評等不會因政府特別的援助而上修。

但是注意到投資人一直十分關注政府向民營企業提供金援的可能性。出於企業之於地方經濟、稅收和就業的重要性的考量，山東省政府的確已著手救助營運陷困境的山東企業。

但標準普爾認為山東省政府對民營企業的支援將有限。多年來山東一直青睞高附加值產業，若無系統性風險，山東省政策可能並不介意利用產能過剩時進行汰弱留強，讓無以為繼的民營亦或國營倒閉，以改善山東省的經濟效能。