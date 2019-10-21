中國經濟成長創27年來最低 謝金河：關鍵在GDP含金量

中國第 3 季經濟成長率放緩至 6%，創下 27 年新低，近日引發全球關注，財信傳媒董事長謝金河今 (21) 日表示，現在中國 GDP 下滑已成了新常態，但這是每一個經濟體必經的過程，最重要的是要看 GDP 的含金量。

謝金河在臉書發文指出，攤開中國今年前三個季度 GDP 增長分別是 6.4、6.2 及 6%，相較前兩年經濟成長表現，呈現一季比一季低的趨勢，大家可以說中國經濟正在走下坡，但從經濟發展的角度來看，這是每一個經濟體必經的過程。

謝金河表示，任何一個國家，經濟從低基期出發，一開頭通常都很迅猛，但隨著經濟發展基期墊高，成長率會慢慢往下。

台灣經濟成長在兩蔣時代經常出現雙位數增長，到了前總統李登輝時期掉到 6%-8% 之間，陳水扁時代 4%-6%，馬英九執政時期為 3%-4%，目前則是 2%-3%，明顯呈現階梯式下滑，而現在中國的 GDP 下滑也成了新常態。

謝金河指出，GDP 的下滑不是世界末日，最重要的是 GDP 的含金量，也就是推動經濟成長的元素是什麼？像是日本陷入失落 30 年，經濟成長率乏善可陳，這是日本打定主意不以炒房來拉動 GDP，中國正好相反，這些年為了保 8、保 7，不斷透過房地產增長的方式來拉抬，這樣的 GDP 含金量相較遜色許多。

謝金河表示，接下來中國 GDP 面臨保 6 大作戰，其實正好可以改變過去拉抬 GDP 的模式，從落實知識產權保護、追求科技創新，來提升 GDP 的含金量。