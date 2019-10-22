王毅：中歐雙方應相等對待 與美談判時互不犠牲對方利益

中國外交部長王毅週二 (22 日) 在巴黎接受《法新社》專訪時表示，中國與歐盟針對長期投資計劃的談判過程非常順利，但王毅在席間談到美中貿易戰時表示，中國不會在與美國協商的過程中利用第三方，也不會影響第三方，更不會利用中歐之間的關係作為代價，來與美國談判。

王毅強調中國正在開放更多產業讓外資准入，並承諾中國將持續開放市場，使得中國與歐盟能因此成功簽署雙向投資協議，同時王毅指出，中國做為全球最有潛力的市場，中國的開放是面向世界各國，且只會越來越開放。

王毅表示，中國希望歐盟在與其他國家進行經貿磋商時，也不要影響第三國，不要影響中國的正當利益，特別是要繼續為中國企業進入歐洲提供更加公平、公正、非歧視的經商環境。

(圖片: AFP)

此外，王毅在訪談中也暗示中國希望能與歐洲展開自由貿易談判，並呼籲雙方在短期內針對自由貿易的可行性展開研究。他強調中國與歐洲是彼此最重要的經濟與貿易夥伴。

王毅指出，法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 預計 11 月 4 日至 6 日會出訪中國，雙方預計在那段期間將簽署 30 至 40 份的協議。

王毅呼籲，中國與法國應該透過雙邊合作來展現兩國對多邊主義的支持，並在單邊主義逐漸盛行的情況下，透過合作來突顯聯合國的重要性。

他說：「中法兩國必須向國際社會展現我們遵守國際關係的原則，也會透過合作來捍衛世界的正義與和平。」

中國歐盟商會會長 Joerg Wuttke 曾表示，他認為中國新的外商投資法顧及到歐盟商會對中國投資環境的疑慮。而中國歐盟商會已收到中國新外商投資法的條文內容。

歐盟商會肯定中國新的外商投資法顧及層面周全，但缺點是該法目前沒有任何懲罰性條款，意味著法規內容仍不完整。

Joerg Wuttke 指策，由於中國現在正處經濟逆風階段，所以中國政府更應該改善外資在中國的投資環境，才能使中國市場維持吸引力。