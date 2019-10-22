盤前財經大事搶先讀2019年10月22日

今日操盤前瞻

台灣 9 月失業率

香港 9 月消費者物價指數

美國 9 月成屋銷售

法人說明會：力成

增資股上市：融程電、泓格

川普：美中協議進展順利 中國不得不達成協議的原因是…

美國總統川普週一 (21 日) 表示，美中協議進展順利，還談及中國不得不達成協議的原因。閱讀全文...

強生政府要求再次表決脫歐協議 英國會議長稱「無意義」拒絕

外媒報導，在英國國會推遲英國首相強生 (Boris Johnson) 的脱歐協議表決後，英國政府期望週一 (21 日) 再進行一次「有意義的投票」，不過這項動議立即遭到否決，英國國會議長 John Bercow 今稱此項程序「無意義」，拒絕針對修訂版脱歐協議，再進行一次投票。閱讀全文...

隱匿 MCAS 系統安全問題 波音遭瑞銀、美銀多家券商下調評級

上週五 (18 日) 遭指控刻意隱匿「操控特性增益系統 (MCAS)」之安全問題後，華爾街投資週一 (21 日) 出具研究報告評估，波音 (BA-US) 恐因此再損失數十億美元，並下調波音股票評級，導致波音繼上週五 (18 日) 股價重挫 7% 後，波音週一 (21 日) 開盤再跌逾 4%。閱讀全文...

如興併購再起 取得港商慶侗 67% 股權 拓女用高端牛仔褲市場

牛仔褲大廠如興 (4414-TW) 昨 (21) 日公告，將透過子公司 JD United (BVI) Limited 新設子公司，取得香港高端女用牛仔褲業者 Delta Global Sourcing Limited(慶侗) 的 67% 股權，最快本季將完成交割並認列營收，對於交易金額，如興僅表示交易金額極低，並未多透露細節。閱讀全文...

SIA 年會月底登場 劉德音、蔡力行同台暢談 5G、AI

TSIA(台灣半導體產業協會) 將在本月 31 日舉辦年會，出席人士包括台積電 (2330-TW) 董事長劉德音、聯發科 (2454-TW) 執行長蔡力行、微軟執行副總裁 (人工智慧及研究團隊) 沈向洋，同時邀請多位產官學研知名專家，共同暢談台灣半導體業在 5G 時代的機會與挑戰，以尋求產業持續成長的契機。閱讀全文...