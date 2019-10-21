強生政府要求再次表決脫歐協議 英國會議長稱「無意義」拒絕

外媒報導，在英國國會推遲英國首相強生 (Boris Johnson) 的脱歐協議表決後，英國政府期望週一 (21 日) 再進行一次「有意義的投票」，不過這項動議立即遭到否決，英國國會議長 John Bercow 今稱此項程序「無意義」，拒絕針對修訂版脱歐協議，再進行一次投票。

John Bercow 認為，週一 (21 日) 動議案與上週六 (19 日) 的動議基本相同，而下議院已在上週做出決定，強生政府須先就脫歐相關立法來尋求議會同意，而不是要求議會對協議內容投出贊成或反對票。

John Bercow 說道：「我的裁定是，今天不會對這項動議進行辯論，因為這麼做沒有任何意義。」

上週六 (19 日)，英國國會投票表決通過修正動議 A，該修正案要求須在完成脫歐相關立法後，才能實行新版脱歐協議，迫使強生不得不依法向歐盟申請延遲脫歐。

由於該修正案觸發英國下議院於 9 月初通過的「班恩法案」(the Benn Act)，強生已向歐盟寄發信函要求延長原訂 10 月 31 日的脫歐期限至明年 1 月 31 日，不過根據英國官員表示，強生本人並未親自簽署信函，強生重申在本月 31 日前將持續推動脫歐的強硬立場。

英國脫歐大臣 Steve Barclay 認為，英國仍然有可能在未達成協議的情況下退出歐盟。Barclay 表示，目前歐盟 27 國不同意延長期限，英國下議院至今也尚未達成協議，因此風險依舊在，仍需要做好準備。