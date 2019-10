TSIA年會月底登場 劉德音、蔡力行同台暢談5G、AI

TSIA(台灣半導體產業協會) 將在本月 31 日舉辦年會,出席人士包括台積電 (2330-TW) 董事長劉德音、聯發科 (2454-TW) 執行長蔡力行、微軟執行副總裁 (人工智慧及研究團隊) 沈向洋,同時邀請多位產官學研知名專家,共同暢談台灣半導體業在 5G 時代的機會與挑戰,以尋求產業持續成長的契機。

TSIA 指出,年會將由台積電董事長劉德音親自主持,並邀請微軟執行副總裁 (人工智慧及研究團隊) 沈向洋擔任演講嘉賓,最後則由聯發科執行長蔡力行主持 5G 論壇,會中也將頒發 2019 年 TSIA 半導體獎,期望年輕精英人才進入前瞻半導體領域。

TSIA 表示,近年陸續看到各項新科技的應用與需求,以及半導體所帶來的革新,尤其是 AI 與 5G 的應用,可望為半導體產業開創新藍海,AI 專題演說及 5G 大論壇將是本次年會的主軸及最大亮點。

TSIA 特邀微軟沈向洋執行副總裁擔任專題演講嘉賓,講題為 The Future of AI and Technology,沈執行副總裁已在微軟有 20 幾年的經驗,曾協助成立微軟中國研究院,並擔任過微軟亞洲研究院院長及微軟全球副總裁,專責開發微軟 Bing 搜尋引擎,目前領導微軟人工智慧及研究團隊,讓我們拭目以待這場精闢的演講。

TSIA 指出,年會壓軸將由聯發科執行長蔡力行主持 5G 論壇,主題為「台灣半導體產業在 5G 時代的機會與挑戰,並邀請科技部政務次長許有進、廣達總裁林百里、微軟執行副總裁沈向洋、日本 NTT DoCoMo 資深副總 Takehiro Nakamura、中華電信執行副總林國豐、台積電副總經理張曉強。

TSIA 表示,聯發科執行長蔡力行將引領論壇討論與擘劃 5G 願景,且來賓皆為科技界的傑出菁英,可說是一時之選,預期將透過產、官、學、研不同的觀點,共同激盪出 5G 時代願景與藍圖。

最後,TSIA 年會當日為聯發科法說會隔日,隨著台積電對 5G 的看法轉趨樂觀,市場也關注,聯發科身為亞洲晶片龍頭大廠對 5G 及產業的發展。