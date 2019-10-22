郭明錤：嘉聯益將囊括蘋果SE2半數LCP天線訂單 下季開始出貨

市場預計蘋果將在明年初推出 iPhone SE2 強化銷售，分析師郭明錤發表最新報告指出，SE2 將採用 LCP 天線，明年 iPhone 對 LCP 需求量將顯著增加，目前 LCP 天線供應商包括 Murata (村田製作所) 與嘉聯益 (6153-TW) 將取得各 50% 供應量。

郭明錤強調，嘉聯益將在台灣觀音廠生產 iPhone SE2 LCP 天線，觀音廠稼動率最壞狀況即將過去，今年上半年開始，觀音廠將因 LCP 與其他訂單增加，產能利用率將顯著改善。

由於嘉聯益是少數有能力大量生產 LCP 軟板的供應商，因此郭明錤認為，若嘉聯益可順利出貨 iPhone SE2 LCP 天線，有利維持與 Apple 的關係，另外， 2020 年來自非蘋陣營的 LCP 軟板需求與生物辨識訂單，也將對嘉聯益營收、獲利與觀音廠產能利用率，有顯著貢獻。

郭明錤認為，iPhone SE2 將沿用 LCP 天線設計，有利傳輸效能，LCP 天線供應商村田製作所與嘉聯益，都將在 2020 年第 1 季初開始出貨。

郭明錤認為，Apple 在 2020 年將採更多 LCP(液晶材料) 天線以改善 iPhone 傳輸效能，因此 LCP 天線出貨量可望顯著增長。由於村田製作具備 LCP 材料、設計與生產的優勢，因此為 Apple 新機型的 LCP 天線合作開發首選夥伴，但未來開始量產時，Apple 仍需再多導入 1 或 2 家軟板生產商，降低供貨風險。

郭明錤也預估， iPhone SE2 在 2020 年的出貨，分別為 3000 萬與 2000 萬台，預期 iPhone SE2 LCP 天線訂單明年第 1 季開始貢獻村田與嘉聯益營收、獲利。

日本村田製作所為 LCP 軟板領導廠商，具備 LCP 材料、設計與生產的優勢。郭明錤認為，村田的 iPhone LCP 訂單能見度相當好，幾乎確定村田為新款明年下半年 iPhone 的 LCP 軟板主要供應商。

不過，因村田的生產成本較高，且垂直整合意味著供貨彈性較小，因此非蘋手機品牌廠採購村田的 LCP 軟板的機會不高。