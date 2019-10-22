〈南寶啃運動鞋商機〉提早調整不受美中貿易戰影響 營運持續衝鋒

樹脂大廠南寶 (4766-TW) 在美中貿易戰開打初期，提早調整佈局，切入中國內需品牌市場成效顯現，且東南亞市場也受惠美中貿易戰，動能強勁，營收年增近 2 成，加上貿易戰加速原物料價格走跌、產品需求穩定成長，多重有利因素推升下，營運未受美中貿易戰衝擊，反而因此受惠，獲利表現可期。

從地區營收占比來看，南寶今年上半年中國營收達 36%、台灣 21%、越南 23%、澳洲 11%、東南亞 (不含越南) 9%。雖然中國市場營收占比最高，但南寶今年以來營運表現，未受到美中貿易戰衝擊。

探究其中原因，主因在於去年貿易戰剛開打、美國政府公布第一波關稅時，許多廠商仍在觀望美中貿易戰未來可能的發展，南寶已著手調整在中國的黏著劑產品佈局，切入其內需品牌市場。

也因此，即便在中國的濕氣硬化型接著劑產品營收大幅滑落，銳減 3 至 4 成，但打入中國內需品牌市場成效顯現，受惠內需力道強勁，加上提前因應佈局，南寶在中國市場整體黏著劑營收不但沒衰退，反而逆勢成長。

除中國市場，南寶在東南亞佈局完整，美中貿易戰影響下，客戶紛紛將生產基地轉移至越南等地，推升東南亞市場今年營運動能大增，營收成長近 2 成，其中又以越南力道最強勁。

另一方面，2016 年起至去年下半年，南寶持續受原物料價格維持高檔衝擊，不過，美中貿易戰開打，加速原物料價格走跌，南寶成本壓力也減輕。

在許多產業飽受貿易戰衝擊之際，南寶提早調整產品佈局因應，加上原物料走跌，產品需求也穩定成長，使南寶獲利表現相對亮眼，今年全年可望賺超過 1 個股本，每股純益將創近 3 年來新高。