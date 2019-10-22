景順調查：固定收益投資人開始擁抱因子投資基金

景順指出，隨著債券牛市持續發展，投資人越來越將固定收益視為因子投資 (factor investing) 的沃土。

「因子」涵蓋證券的各項特徵，例如波動性、動能和質量，可以量化並用以實現比大盤指數更好的表現。根據 FactSet 的數據，該策略主要適用於股票，而不是固定收益；在總值 9000 億美元的因子 ETF 中，固定收益僅占 130 億美元。

不過上述這種現象，可能很快就會改變。

景順 (Invesco) 進行的一項年度因子投資調查發現，有 70% 的機構投資人受訪者表示，他們認為因子投資在 2019 年可以「擴大至固定收益」，高於去年的 62% 受訪者。

景順指出，部分原因是因為投資人意識到，無論固定收益投資組合是否明確採用因子分析法，其回報「都是受因子的隱性驅動」。

那麼到底是什麼推升了對因子策略的興趣？景順指出，人們越來越認知到「債券市場效率」和數十年來殖利率持續下降，使得主動管理債券投資組合比指標化的成果更好。受訪者指出，殖利率及到期日、流動性、價值和質量，是最適合作為因子投資的特點。

景順指出，採用因子投資法可以實現兩種固定收益投資方案：

1. 投資人可以利用各種因子來辨識流動性較低的債券，例如發行規模較小或即將到期的債券，因而從中獲取更多收益。

2. 另一個作法是「折翼天使債券」，由於信用狀況惡化而被降級的那些債券，可能會以較低的價格和較高的殖利率而被買進。

景順指出，儘管人們越來越能接受固定收益因子投資的方法，但仍「缺乏合適的產品」。十分之九的受訪者表示，固定收益產品並未充分涵蓋因子產品。景順指出：「這種情況同時反映在質量和數量方面。」

景順基金旗下三支採用固定收益因子投資方法的 ETF 是景順的新興市場主權債務 ETF (PCY-US)、FlexShares iBoxx 3 年目標期限 TIPS 指數基金 (TDTT-US)，和 VanEck Vectors Fallen Angel 高收益債券 ETF (ANGL-US)。