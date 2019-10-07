美國經濟正在趨緩 景順：貿易戰停止才可挽救

美國經濟數據顯示，關稅和美中貿易戰帶來的巨大不確定性正在損害美國經濟。美國 ISM 公布 9 月製造業 PMI 已創下 2009 年 6 月以來最糟糕單月數據，另外 ISM 服務業 PMI 則是降至 3 年最弱。

雖然美國 9 月失業率跌至 50 年低點，但民間企業工資成長仍在放緩，市場經濟學家表示，美國幾項最新經濟數據仍顯示經濟放緩的景象，但還不至於瀕臨崩潰，而若要挽救美國經濟進一步走弱，很可能仍需寄望美中貿易戰獲得解決。

景順集團 (Invesco) 首席全球市場分析師 Kristina Hooper 說：「如今經濟需要解決貿易戰的方法，貿易戰持續的時間越長，對美國經濟的損害越大。」

經濟前景黯淡，上週五，紐約 Fed 將第 4 季的 GDP 成長預測模型調降至 1.3%，大幅低於先前的預測值 1.8%。

Kristina Hooper 認為：「我們的確需要降低關稅，來提高 CEO 們的信心。」

10 月美中貿易協商將於本週展開，而在貿易協商的同時，美國也準備針對價值 2500 億美元中國商品的關稅定於 10 月 15 日從 25% 調升至 30%，並在 12 月 15 日對從中國進口的消費性進口產品加徵 15% 的關稅，其中包括筆記型電腦、智慧手機以及某些鞋類和服裝。

摩根大通基金 (JPMorgan Funds) 首席全球策略師 David Kelly 表示：「關稅本身不是問題，而是貿易戰的不確定性導致企業猶豫不決，企業主的整個業務計劃可能一瞬間被川普推文推翻。」

部分經濟學家認為，美國 9 月的就業報告參差不齊，暗示著中美貿易戰的破壞性。

Brown Brothers Harriman 首席投資策略師 Scott Clemons 表示：「製造業的困境正開始影響整個經濟。」

從更遠大的前景來看，今年非農就業總人數的成長已放緩至平均每月 16.1 萬人，而 2018 年同期則為 22.3 萬，另外美國勞工的工資成長也在 9 月減速。

Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 說：「在貿易戰解決之前來說，這樣的數據可能已經算是最好的了。」

Shepherdson 說，預測就業放緩的主要指標現在也表明，非農就業人數的成長將從今年 1 月的 30.4 萬人減速至年底的 5 萬人，這意味著失業率將開始上升。