貿易戰休兵+Q3財報報喜 股票型ETF吸金規模逾120億美元

美中貿易戰暫時休兵、美企第 3 季財報報喜助攻，促使市場風險性資產胃納量大增，股票型 ETF 淨流入 127.5 億美元，其中美股淨流入 73 億美元、新興市場則以台股 ETF 淨流入居冠。

債券市場 ETF 同樣受資金追捧，過去一周債券型 ETF 資金淨流入 86.5 億美元，以地區來看，美國債券型 ETF 流入金額 57.8 億美元最冠，歐洲債券型 ETF 獲小幅資金淨流入，新興市場債 ETF 與新興當地貨幣 ETF 分別獲資金淨流入 3.2、1.4 億美元。

另外，投資等級債 ETF 持續資金淨流入，高收益債券 ETF 也從前周的資金淨流出轉為資金淨流入，反應市場風險胃納量回溫。

富蘭克林證券投顧分析，美中貿易情勢持續朝達成協議目標發展，激勵市場情緒與風險性資產表現，但要注意的是，全球經濟數據顯示景氣仍在放緩階段，預期全球央行仍將採取寬鬆貨幣政策，以緩解景氣與金融市場下行風險。

富蘭克林證券投顧指出，10 月底前聚焦央行利率會議與企業財報結果，財報消息面仍將牽動市場波動，預期以類股及個股表現為主。

安聯投信表示，目前市場風向轉多主要是美中貿易協商、英國脫歐等政治變數緩解的利多，接下來還是要持續關注企業獲利狀況，目前券商普遍看淡第 3 季表現，但第 4 季企業能不能自主成長，則牽動全球股市。

此外，儘管美中貿易戰雖然暫時休兵，但在貿易協議在真正簽訂之前，仍有變數待解，建議投資人要做好風險控管，可以增加短天期債券配置，並採取股債平衡抵禦市場波動。