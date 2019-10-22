全球央行競相降息推升債券買氣 高收益債靠兩大優勢強勢吸金

全球央行競相降息刺激經濟，這波量化寬鬆效應也挹注債券型基金吸金動能，根據統計，債券型基金已經連續 41 週持續吸金，投信認為，在違約率與供給需求環境下，預期將有利債券型基金長期表現，尤其看好高收益債在企業體質轉佳、違約率偏低等兩大優勢，可望吸引買盤持續進駐。

全球低利率催化債券買氣，據統計，上週包括高收益債、新興債與投資級企業債等三大債市，上週同步獲得資金挹注，其中投資級企業債券型基金單周淨流入 63.63 億美元，高收益債淨流入 14.91 億元、新興債也有 3.55 億美元的淨流入。

聯博集團全球多元固定收益投資組合經理馬修．謝爾頓 (Matthew Sheridan) 表示，低利環境有助於高收益債券發債公司持續改善體質，企業獲利成長速度高於債務成長速度，財務槓桿比率下降，目前高收益債違約率為 2.5%，仍低於長期平均 3.1% 的低檔水準。

馬修進一步指出，近期全球高收益債表現強勁，一掃 2017 年以來陰霾，截至 8 月底，全高收相對於美高收利差已擴大至 0.91%，全球高收益債券投資吸引力浮現。在高收益債券投資策略上，建議可布局美國外，也可進一步擴及歐洲、亞洲與新興市場等全球高收益債券標的，追求更全面的投資機會。

摩根基金 - 環球債券收益基金產品經理陳若梅指出，美中貿易戰延宕多時並波及全球經濟成長趨緩，各國央行同步藉由寬鬆貨幣政策來提振經濟，全球利率幾乎來到相對低檔，面對經濟不確定性和低利時代來勢洶洶，促使投資人積極追逐收益，使得有定期配息作後盾的收益型投資今年來大行其道。

陳若梅表示，寬鬆貨幣政策提供債券價格具有一定程度支撐，目前全球負殖利率債券規模約 15 兆美元，其中有 13 兆美元為歐日公債、2 兆左右為歐洲企業債，不論是投資等級企業債券、新興市場債券、高收益企業債、還是證券化商品，各自提供較高且不同特性的收益來源，因此相對看好透過參與多重債券，可當作微利時代中的護身符。