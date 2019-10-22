預測美庫藏股坐「大怒神」直落15% 高盛推11檔高息股因應

高盛近期在一份報告中警告，隨著企業撙節支出，企業執行庫藏股活動正直線下滑，這可能對市場產生重大衝擊，並點出 11 檔高息股因應。

該公司發現，美國標普 500 企業第二季買回自家股票總額達 1610 億美元，季減約 18%，年降 17%，不過仍有機會成為史上第二高總額。

高盛提到：「初步跡象顯示，第二季庫藏股活動疲軟可能持續。」

高盛預計，2019 年庫藏股總額將下降 15% 至 7100 億美元，2020 年將下降 5% 至 6750 億美元。

美企庫藏股一直是美股最大買家，成為牛市創下史上最長紀錄功臣之一。透過回購自家股票，企業減少流通股數量，用以提振股價和提高每股純益。

企業投資支出嚴重放緩

隨著全球貿易不確定性、全球經濟成長停滯，促使市場承壓，庫藏股規模放緩，也相應彰顯企業支出放緩趨勢。

今年上半年現金支出總額年降 4%，預計全年現金支出將下降 6%，自 2009 年以來最大年降幅。

高盛引用杜克大學數據表示，在第三季，企業 CEO 信心跌至全球金融危機以來的最低。大多企業財務長 (CFO) 預計美國經濟將在明年陷入衰退。

該報告提及：「當政策不確定性很高時，企業會減少現金支出。今年 8 月全球經濟政策的不確定性達至少 20 年來最高。」

還提到：「從歷史的角度來看，在政策高度不確定期間，標普 500 指數 (S&P 500) 成份股企業現金支出總額增幅一直較疲弱。持續貿易戰和 2020 美國總統大選可能會導致揮之不去的不確定性。」

如何見招拆招？

該公司表示，隨著企業支出放緩，尋求收益的投資者應將目光投向派息具持續性的高息股。

高盛點出標普主要 11 大板塊中的推薦個股如下：

AT&T (T-US)、生技公司 Abbvie (ABBV-US)、梅西百貨 (M-US)、跨國釀酒公司 Molson Coors Brewing (TAP-US)、瓦萊羅能源 (VLO-US)、公民金融集團 (CFG-US)、跨國電力管理公司伊頓 (ETN -US)、IBM (IBM-US)、伊士曼化工公司 (EMN-US)、西蒙地產集團 (SPG-US) 和公共服務電力與天然氣公司 (PEG-US)。

高盛稱，標普企業 2021 年殖利率均值為 2.2%，而包括上述企業在內的高盛股息增長基金的股息均值為 4%。