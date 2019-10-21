與好樂迪合併遭公平會四度擋下 錢櫃提行政訴訟

國內二大連鎖 KTV 錢櫃 (8359-TW)、好樂迪 (9943-TW) 合併案 8 月 21 日由公平交易委員會宣布禁止，也是第四次宣告失敗，錢櫃今 (21) 日宣布，將向台北高等行政法院提起行政訴訟。

錢櫃指出，公平會 8 月 21 日宣布依公平交易法第 13 條第 1 項規定，禁止錢櫃與好樂迪結合案，在審酌其禁止理由的產品市場及地理市場後，認為並未符合市場實際情形，因此，向台北高等行政法院提起行政訴訟。

日前錢櫃董事長練台生表示，近 10 年都有新同業加入市場，錢櫃並未影響市場競爭，且與好樂迪企業品牌形象和服務完全不同，不論是否可成功合併，明年都規劃讓錢櫃上市。

練台生認為，好樂迪客群多是學生，少子化導致學生客群越來越少，而錢櫃若要快速做大，其實也能開平價品牌，但這樣並不公道，因為錢櫃自己也是大股東。

公平會則是認為，錢櫃和好樂迪是 KTV 市場上前二大業者，互相為最主要的競爭對手，若合併會降低市場競爭機能，並有提高價格的高度誘因與能力，「具有顯著限制競爭不利益」。

同時，公平會整合各界意見，包括上游業者唱片公司、伴唱產品代理業者、音樂著作權集體管理團體，以及消費者保護團體等，表達對此結合案「會有限制競爭的疑慮」。