〈錢櫃股東會〉合併若完成將升級部分好樂迪據點 不排除開更高端KTV品牌

連鎖 KTV 業者錢櫃 (8359-TW) 今 (26) 日召開股東常會，董事長練台生表示，與好樂迪 (9943-TW) 的企業品牌形象和服務完全不同，但可透過合併調整，並將好樂迪品牌升級，未來若成功合併，「兩個品牌都會存在，甚至會有第三個品牌，將做更高端的市場」。

錢櫃與好樂迪定位不同，客群也不同，錢櫃以社會人士為主，客單價較高，而好樂迪客群多是學生，練台生說，若要快速做大，錢櫃也能開平價品牌，但這樣並不公道，對好樂迪股東不能太殘忍，錢櫃自己也是大股東。

練台生說明，好樂迪面臨的問題是，少子化導致學生客群越來越少，若要開高價品牌很難拚過錢櫃，因此合併是較好的選擇，未來若成功合併，將在現有好樂迪門市評估改裝部分店點成錢櫃，兩個品牌也都會繼續存在。

練台生也說，必須對錢櫃股東做一個交代，「本身不炒股也不知做股票，就是好好經營，70 歲了不需要騙股東，求的是讓股東覺得這是一個好的投資標的」。

錢櫃股東常會通過 107 年度營業報告書及財務報表，以及 107 年盈餘分配案、資本公積發放現金案，每股共將配發現金股利 6 元，同時，也通過擬以現金為對價進行股份轉換，取得好樂迪股份有限公司百分之百股份的股份轉換計畫。

錢櫃在營業報告書中指，台灣地區面對各地大小型 KTV 業者的挑戰及市場消費型態的轉變，未來將利用門市物業及所在地機能，朝複合式方向經營，在部分門市推出美式 速食餐飲，藉此提升坪效，活用包廂和大廳空間。

此外，錢櫃今年將在屏東墾丁規劃建造一座包含綜合商場、美食街、PUB 和 KTV 等複合型休閒娛樂購物中心，以開拓觀光客源和恆春當地居民的娛樂商機。