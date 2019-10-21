展演動能強勁 寬宏藝術今年營收可望寫新猷 年增幅上看4成

藝文展演主辦業者寬宏藝術 (6596-TW) 第 3 季營收創新高，而第 4 季受惠傳統演唱會旺季，將有 5 場演唱會接力登場，營收有機會延續第 3 季強勁動能，創歷年同期新高，全年營收年增幅可望超越 4 成，改寫新猷。且明年全年將有重磅音樂劇《歌劇魅影》、《國王與我》登台，展演活動破百場，營運動能可期。

寬宏藝術前 3 季營收已超越去年全年，而第 4 季為傳統演唱會旺季，將陸續舉辦 2 場費玉清告別演唱會、日本偶像女團 AKB48、金曲歌王李玖哲、蕭煌奇等，共 5 場台北小巨蛋演唱會，詹雅雯 30 周年巡迴演唱會則在高雄巨蛋舉行，及星光歌手曾沛慈 TICC 演唱會等。從各場次預售情況來看，第 4 季營運表現可望較去年同期成長。

寬宏藝術近來積極引進並推廣全球經典音樂劇，繼今年的《獅子王》後，再引進不朽經典音樂劇《歌劇魅影》，明年將在台北小巨蛋演出長達 21 場，因距離上次《歌劇魅影》來台演出已逾 6 年，明年登台可望再掀起新一波朝聖風潮，門票銷售情況將比 6 年前更熱絡。

除《歌劇魅影》外，寬宏藝術明年還將引進登台的音樂劇《國王與我》，由日本知名演員渡邊謙主演，今年 8 月結束日本演出，門票銷售一空，明年 6 月將在台灣登場，預計在台北國家戲劇院、台中國家歌劇院與高雄衛武營國家藝術文化中心，共演出 17 場。

寬宏藝術指出，《國王與我》呼應公司的海外發展策略，藉由投資國際知名音樂劇 IP，獲取海外演出轉投資收益，並順勢取得台灣地區的主辦機會。

寬宏藝術也將於明年寒假期間，一口氣推出 3 個自製展覽，包括先前在高雄創造排隊熱潮的「侏羅紀 X 恐龍水世界」，將於 11 月移師到到台北科教館展出，預售票已賣出萬張，估全展期參觀人數可突破 15 萬人；自製展「勇闖金字塔體驗展」與「哇賽！駁二有個大樹屋～體驗展」預售情況同樣亮眼。

寬宏藝術表示，自製展不需負擔授權金成本，對公司獲利提升有所助益，且根據先前舉辦 IP 展覽經驗，展覽授權商品收入比重可高於平均值，也將為營運增添動能。

此外，寬宏近年也投入發展藝人經紀業務，目前旗下已有郭雪芙、邵雨薇與朱俐靜等歌手加盟，旗下藝人持續穩定接獲各地商演邀約。