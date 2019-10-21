台股盤前－美股超級財報+台灣超級法說 大盤蓄勢挑戰兩大關卡

美中貿易戰暫時休兵，帶動台股上周收在 11180.22 點，周線大漲 290 點。展望本周行情，隨美股超級財報周來臨，加上台股新一波超級法說會，本周蓄勢待發將挑戰 11200 點、去年高檔 11270 點兩大關卡。

台積電法說會前後有多家外資上調投資評等及超過 300 元目標價，同時，台積電上修今年資本支出近四成，提前布局 5 奈米產能，宣告 5 奈米製程完封強敵三星，再獲蘋果、超微、海思、高通、比特大陸等五大客戶青睞，進度優於預期，預料明年將與 7 奈米成為推升台積電營運二大主力，並可延續優勢至 3 奈米。

利多匯聚下，外資上周在現貨市場大舉買超 447.3 億餘元，其中，對台積電單周買超達 2 萬 2080 張，成為推升台積電創下本波高檔 298 元的功臣，台積電現階段短線漲多，造成正乖離過大，股價是否續揚，備受關注。

本周包含：谷歌、超微、微軟、賽靈思等美股超級企業將發布財報，而台股也迎來新一波法說會包括：力成、旺宏、美律等，相關個股表現值得期待。

不過需要留意的是，三星今年兩款旗艦機 Galaxy S10、Note 10 屏下指紋辨識功能出現大漏洞，用戶若使用螢幕保護貼，非用戶的任何指紋均可輕易解鎖手機，相關漏洞暫時無法透過軟體更新解決，市場憂心恐影響三星新機銷售量，進而拖累 GIS-KY、嘉聯益、雙鴻等供應鏈出貨，是否衝擊三星相關概念股表現須觀察。

整體來說，近期國內外消息面投資氣氛轉佳，美股表現不俗，又為財報公布旺季、電子股上游等大廠預估營收再創新高下，台股呈現多頭排列，在大量高點 11085 點未跌破前，都屬於強勢格局，短線挑戰相對高點 11200 點行情、與去年高檔 11270 點兩大關卡，不過隨著位階已高，建議多注意漲多波動風險增高。