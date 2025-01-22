封關日買定離手 外資買超148億 連6買宏達電 單日砍聯電8.8萬張
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-22 19:17
台股今 (22) 日迎來龍年封關日，終場大漲 225 點，收在 23525 點，三大法人同步站買方，外資買超前十名中多為金融股、僅一檔電子股宏達電，並已連六買，累計買超張數已達 4.1 萬張。
三大法人合計買超 200 億元，外資買超 148.77 億元，呈現連五買，自營商買超 39.91 億元，連三買，投信則回心轉意、買超 11.32 億元；期貨方面，外資減碼空單，未平倉空單口數降至 32126 口。
外資今日買超多青睞金融股，買超前十檔有四檔金融股，包括新光金 (2888-TW)、凱基金 (2883-TW)、華南金 (2880-TW) 與富邦金 (2881-TW)，每檔買超張數皆超過萬張，前十檔中僅一檔電子股宏達電 (2498-TW)，張數近 1 萬張。
外資賣超則鎖定電子股，聯電 (2303-TW)(UMC-US) 因第一季毛利率展望低預期，外資大砍超過 8.8 萬張，同時調節 AI 伺服器組裝業者，如緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW) 與神達 (3706-TW)，三檔合計約 2 萬張，此外，近期因力積電 (6770-TW) 大漲，外資也逢高調節 8 千張。
投信與自營商則與外資對作，投信逆勢加碼聯電 6 千張，自營商則青睞緯創，敲進 1 千張，並趁機調節宏達電 8 百張。
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