外資期現貨不同調 大買現貨61億元 連10買聯電逾6萬張

台股今 (18) 日受到電子三雄同步走弱影響，終場下跌 6.66 點，收在 11180.22 點，成交值 1449.4 億元，周線翻紅，大漲 290 點。三大法人同步買超，外資及陸資買超 61.20 億元，惟期貨減碼淨多單 3549 口，投信買超 0.79 億元，自營商買超 1.41 億元，共買超 63.4 億元。其中，外資連 10 買聯電，買超逾 6 萬張。

台指期部分，外資減碼淨多單，多單未平倉口數降至 54203 口；投信回補空單 6 口，空單未平倉口數降至 26637 口；自營商增持空單 508 口，空單未平倉口數增至 2125 口。

外資今日買超集中在電子股，獲外資買超上萬張的電子股僅聯電、鴻海，買超上千張的電子股包括廣達、台積電、日月光投控、華通、台達電、和碩、京元電子、英業達、國巨、緯創、 崇越，傳產股除台泥獲買超上萬張外，外資大買上千張的包括長榮航、寶成、中鋼、正新、華新、東和鋼鐵、華航、南亞、長興等。

外資買超方面，買超最多是元大 S&P 原油正 2、買超 21381 張，第 2 名聯電、買超 14526 張，第 3 名鴻海、買超 14036 張，第 4 名台泥、買超 11428 張，第 5 至 10 名依序為友達、廣達、上海商銀、台積電、元大台灣 50 反 1、日月光投控，外資買超張數超過 4500 張。

外資賣超方面，賣超最多為群創、遭大賣 13356 張，第 2 名為元大金、賣超 11461 張，第 3、 4 名分別為元大滬深 300 正 2、旺宏，賣超逾 8500 張，第 5 至 10 名依序為臺企銀、元大 S&P 原油反 1、兆豐金、富邦 VIX、開發金、晶電，外資賣超張數均超過 4000 張。

投信買超第 1 名為台光電、買超 1689 張，第 2 至 5 名依序為帆宣、鴻海、雙鴻、正崴、宏捷科；投信賣超第 1 名為欣興、賣超 1970 張，第 2 至 5 名依序為臺企銀 、冠德、廣達、技嘉。

國泰證期分析師蔡明翰指出，由於台積電股價壓回，台股漲勢受阻，指數轉為觀望氣氛，但關鍵在新台幣表現，除非新台幣轉弱，指數才可能回檔，在新台幣強勢升值格局還未結束前，外資資金將持續流入，指數雖震盪整理，但拉回空間相對有限，料將維持高檔震盪整理格局。