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外資期現貨不同調 大買現貨61億元 連10買聯電逾6萬張

外資期現貨不同調 現貨大買61億元 連10買聯電共逾6萬張。(鉅亨網資料照)
外資期現貨不同調 現貨大買61億元 連10買聯電共逾6萬張。(鉅亨網資料照)

台股今 (18) 日受到電子三雄同步走弱影響，終場下跌 6.66 點，收在 11180.22 點，成交值 1449.4 億元，周線翻紅，大漲 290 點。三大法人同步買超，外資及陸資買超 61.20 億元，惟期貨減碼淨多單 3549 口，投信買超 0.79 億元，自營商買超 1.41 億元，共買超 63.4 億元。其中，外資連 10 買聯電，買超逾 6 萬張。

台指期部分，外資減碼淨多單，多單未平倉口數降至 54203 口；投信回補空單 6 口，空單未平倉口數降至 26637 口；自營商增持空單 508 口，空單未平倉口數增至 2125 口。

外資今日買超集中在電子股，獲外資買超上萬張的電子股僅聯電、鴻海，買超上千張的電子股包括廣達、台積電、日月光投控、華通、台達電、和碩、京元電子、英業達、國巨、緯創、 崇越，傳產股除台泥獲買超上萬張外，外資大買上千張的包括長榮航、寶成、中鋼、正新、華新、東和鋼鐵、華航、南亞、長興等。

外資買超方面，買超最多是元大 S&P 原油正 2、買超 21381  張，第 2 名聯電、買超 14526 張，第 3 名鴻海、買超 14036 張，第 4 名台泥、買超 11428 張，第 5 至 10 名依序為友達、廣達、上海商銀、台積電、元大台灣 50 反 1、日月光投控，外資買超張數超過 4500 張。

外資賣超方面，賣超最多為群創、遭大賣 13356 張，第 2 名為元大金、賣超 11461 張，第 3、 4 名分別為元大滬深 300 正 2、旺宏，賣超逾 8500 張，第 5 至 10 名依序為臺企銀、元大 S&P 原油反 1、兆豐金、富邦 VIX、開發金、晶電，外資賣超張數均超過 4000 張。

投信買超第 1 名為台光電、買超 1689 張，第 2 至 5 名依序為帆宣、鴻海、雙鴻、正崴、宏捷科；投信賣超第 1 名為欣興、賣超 1970 張，第 2 至 5 名依序為臺企銀    、冠德、廣達、技嘉。

國泰證期分析師蔡明翰指出，由於台積電股價壓回，台股漲勢受阻，指數轉為觀望氣氛，但關鍵在新台幣表現，除非新台幣轉弱，指數才可能回檔，在新台幣強勢升值格局還未結束前，外資資金將持續流入，指數雖震盪整理，但拉回空間相對有限，料將維持高檔震盪整理格局。

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