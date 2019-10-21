

◆盤勢分析

1. 因波音、嬌生等大型股重挫的影響，上周五美股四大指數全數收低，收盤漲跌幅介於 - 1.06%~-0.39%。科技股表現疲弱，僅有 Apple 小幅上揚，AMD、博通、高通、Intel、博通、NVIDIA、美光都呈現拉回整理。

2. 加權指數上周五平盤附近開出，在 2330 台積點帶動震盪走高，盤中最高再創新高 11,237.38 點，惟亞股表現不佳，台股在轉為平盤之下震盪，在尾盤爆量 292 億元跌幅收斂，收 11180.22 點，下跌 6.66 點，跌幅 0.06%。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：股價盤中再創高，短天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：尾盤爆量拉升，整日成交量擴增至 1,454.79 億元。

(3) 技術指標：日 KD 高檔死亡交叉向下，短線有過熱的疑慮，慎防技術性調整。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 63.41 億元、外資 + 61.20 億元、投信 + 0.79 億元、自營商 + 1.42 億元。

4.OTC 指數開高震盪，收盤上漲 0.32%，目前短線壓力為 9/24 的 143.41 前波高點，短線支撐為 141.45 點。

5. 設備股：2330 台積電法說報喜，上修全年資本支出，帶動相關設備廠商 6196 帆宣、6667 信紘科、3413 京鼎、3680 家登上周五股價漲勢整齊。

6.CCL：因市場傳掉 google 大單的 6274 台燿連續兩日重挫，公司派出面澄清影響有限，上周五股價底部彈升，6213 聯茂、2383 台光電收盤上漲超過 1.5%。

7. 矽晶圓：近期矽晶圓逐漸回溫，外資開始調升族群評等，6488 環球晶創近期收盤新高，6182 合晶、3532 台勝科維持上漲趨勢，但 5483 中美晶收長上影線。

8. 生技：6446 藥華藥新藥力拚年底在美申請藥證，股價爆量急拉至漲停；3218 大學光 9 月營收年增 20.54%，週五股價爆量拉上近期新高。

9. 操作建議：目前台股短線漲多易有震盪，但中長期轉為價量齊揚趨勢，預期在 5 日線沒有跌破之前，建議仍可偏多操作，選擇標的為 5G、半導體、IC 設計、資產內需。未來轉注的焦點近期美國財報周聯動國內相關的個股（德州儀器、英特爾、微軟、亞馬遜、推特、波音、開拓重工、聯合科技）。

10. 穩懋、美律法說 財報聚焦：國內科技大廠法說會本周起陸續登場，包括 3105 穩懋、2439 美律、2484 希華等業者，除公告上季財報外，也將針對本季營運釋出展望，成為市場關注焦點。穩懋與美律法說會於 25 日舉行。穩懋第 2 季稅後純益 7.8 億元，每股純益（EPS）1.87 元。市場分析，穩懋為蘋果供應鏈之一，受惠 9 月蘋果新 iPhone 亮相，鋪貨潮啟動，第 3 季財報表現看旺。至於美律方面，今年前三季營收 277.87 億，年增成長 25.5%，整體營運持穩向上。美律為蘋果電聲元件主要供應商，隨著蘋果新品發布後，業績表現有望逐漸走升，而第 4 季有耶誕節旺季加持，估計營運仍可維持不錯的水準。

11. 韓手機指紋辨識出包 拖累台廠：三星今年兩款旗艦機 Galaxy S10、Note 10 屏下指紋辨識功能出現大漏洞，用戶若使用螢幕保護貼，非用戶的任何指紋均可輕易解鎖手機，相關漏洞暫時無法透過軟體更新解決，市場憂心恐影響三星新機銷售量，進而拖累 6456GIS-KY、6153 嘉聯益、3324 雙鴻等供應鏈出貨。高通日前已宣布下半年將推出第二代超音波式屏下指紋辨識技術，辨識面積將倍增，有助 GIS 未來搶得更多訂單。

12.Switch 熱賣 原相旺宏進補：日本任天堂 Switch 系列遊戲機賣翻天，不僅在日本市場累計銷售即將突破 1,000 萬台，在北美市場累計銷售量更已突破 1,500 萬台，由於近期重量級遊戲陸續推出，預期年底聖誕節旺季將帶動 Switch 系列遊戲機銷售，加上任天堂與大陸騰訊合作，將在年底前正式進軍中國大陸市場，法人看好 3227 原相及 2337 旺宏直接受惠。

