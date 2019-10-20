看淡景氣+稅改效應 明年稅收預算數增幅低於2%

立法院財委會 21 日將審查財政部明年度預算，根據財政部甫出爐的報告，明年歲入 1.74 兆元，較今年增加 3.3%，其中稅收明年編列預算數 1.67 兆元，僅較今年同其 1.9%，相較今年稅收預算還有 3.5% 成長率，財政部對於明年稅收預算態度顯得保守。

財政部日前公布今年前 9 月稅收統計，實徵淨額共 1.86 兆元，僅較去年同期增加 0.6%，官員預估，今年稅收雖可望持續超徵，但可能只比去年多出約數百億元，超徵金額恐將是近 6 年新低。

根據財政部報告，十大主要稅目中，包括關稅、貨物稅、證交稅、期交稅與菸酒稅稅收預算數較去年減少外，營所稅、綜所稅、遺贈稅與營業稅則較去年增加，特種貨物與勞務稅預算則與持平。

觀察與景氣密切相關的稅目，包括營所稅與營業稅，稅收預算雖較去年成長，但成長幅度相對有限，其中營所稅去年稅改將稅率從 17% 調高至 20%，但明年稅收預算 5750.14 億元，只比今年增加 5%；營業稅 2414.72 億元，僅比今年增加 0.6%，多少反映對於明年景氣看法保守。

至於與資本市場有關的證交稅與期交稅預算，則雙雙較去年減少，受股市成交量能萎縮影響，今年稅收確定短徵，明年稅收預算也降至 1064.75 億元，較今年減少 64.25 億元；期交稅明年預算數數 51.45 億元編列，較今年減少 10.05 億元。

財政部解釋，證交稅與期交稅收是受到國際政經因素影響投資人心理，影響稅收表現，以證交稅來說，參考成交值推算，預估明年每日成交量平均約 1694.32 億元，按年度交易日 245 天，證交稅可能較明年減少。

另外，貨物稅部份，受到節能家電貨物稅減徵、機車貨物稅可望調降影響，財政部根據 2014 年到 2018 年全國實徵數並推估今年可徵起平均件數約 1783 件估算，推算明年稅收預算約 1605 億元，較今年減少約 25.52 億元。