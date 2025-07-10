〈稅收統計〉6月稅收大減5成 證交稅連4黑 汽車關稅及貨物稅下滑3至4成

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-07-10 18:05

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受美國對等關稅衝擊，及今年所得稅延長申報至 6 月底，稅款遞延入帳等因素影響，財政部今 (10) 日公布 6 月全國賦稅收入僅 4038 億元、年減 50%，其中，象徵股市交易動能的證交稅實徵 225 億元、年減近 2 成，呈現連 4 黑；6 月汽車關稅大減 30.6%、車輛類貨物稅更減 43.6%。。

「稅稅」不平安！6月稅收大減5成 證交稅連4黑 汽車關稅及車輛貨物稅各減3至4成多。（鉅亨網資料照）

今年 6 月實徵淨額與去年同月比較，以綜合所得稅減少 2862 億元、營利事業所得稅減少 1091 億元較多。

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另 6 月貨物稅 109 億元、年減 24%，關稅 122 億元、年減 2.1%，主因 4 月以來的對等關稅變數影響，加上去年基期偏高，小客車等進口減少，使得 6 月汽車關稅年減 30.6%、車輛類貨物稅更大減 43.6%。

財政部表示，前 6 月全國賦稅收入實徵 1 兆 4253 億元、較上年同期減少 7093 億元，年減 33.2％，主因所得稅申報延至 6 月底截止，使得部分稅款延後入帳。與去年同期比較，以營所稅減少 3686 億元、綜合所得稅減少 2916 億元，及證券交易稅減少 276 億元較多。

從個別稅目觀察，財政部說明，上半年營業稅 2909 億元、年減 2.2%，主因適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，但國內消費穩定，電子零組件、電機產品及精密儀器等進口稅額增加，抵銷部分減幅。上半年貨物稅 736 億元、年減 10.7%，其中以車輛類減少 86 億元較多；上半年關稅 747 億元、年減 1%，主因對等關稅變數，加上去年基期較高，導致車輛類進口稅額減少。

至於與股市榮枯相關的證交稅，財政部說明，主要受美國對等關稅、地緣政治等影響，6 月台股震盪，成交量雖呈月增，但因去年基期偏高，使得證交稅續呈雙位數負成長。