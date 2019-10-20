電競、5G推升 高階顯示器面板將成新競爭市場

受全球貿易戰、總體經濟下滑，面板產業供過於求、價格競爭，集邦旗下 WitsView 光電事業處研究協理范博毓表示，應對產業逆風，台灣、中國、韓國廠商做法不同，但皆瞄準高階產品，預期 OLED 面板市占將快速提升，高階顯示器面板在電競、5G 需求推動下，成面板廠下一個競爭領域。

范博毓表示，1-2 年整體面板產業仍受中國廠商擴產影響，相對低迷，但在 5G、電競等需求帶動下，高階顯示器面板需求逆勢成長，預期今年電競顯示器面板出貨將達 810 萬片，較去年 540 萬片增加 51%，未來每年仍有 20% 以上增幅，包含 8K 電視、OLED、QD-OLED 等，都持續帶動相關高階顯示器面板需求上揚，成各廠下一個競爭市場。

從尺寸來看，范博毓表示，小尺寸方面，AMOLED 相較 LCD 更具優勢，且搭配屏下指紋辨識技術，高階手機大量導入，今年蘋果 3 款 iPhone，2 款就搭載 OLED 面板，明年新機更將全面搭載，加上韓系、中國廠商積極投入產線布局，預期 AMOLED 在手機市場滲透率將達 33%，2020 年成長至 38%，2022 年更可望拿下一半市占達 51%。

應對產業逆風，各面板廠做法不同，三星與 LGD 選擇關閉 LCD 面板市場，轉往更高階 OLED、QD-OLED 電視，台廠友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 則調整產能，著重高階 LCD，中國廠商則沒有明確減產。