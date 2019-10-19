戴蒙：Fed若沒從附買回利率狂飆上學到教訓 恐醞釀更大危機

摩根大通 (JPMorgan Chase)(JPM-US) 首席執行長 Jamie Dimon 週五 (18 日) 在國際金融研究所 (IIF) 所舉行的一場演講中表示，如果聯準會 (Fed) 不從上個月隔夜附買回市場 (Overnight Repo) 流動性驟然收緊、利率單日狂漲 4 倍的經驗中吸取教訓，那麼上個月的動盪可能會是「更大危機」的前兆。

註：隔夜附買回市場是美國銀行業、對沖基金、大型法人重要的拆款市場，尤其交易體量龐大，故實質上早已是短率市場的代表利率，且由於參與者皆是大型機構，故隔夜附買回利率相當具有前瞻性，也成為市場對於其他短期投資標的基準定價利率 (benchmark rate)。

Jamie Dimon 表示，由於目前的法規限制了銀行存放在 Fed 的超額存款準備金，導致銀行業間拆款市場流動性不足，因此包括自己的摩根大通和其他參與隔夜附買回市場的銀行業，無法在關鍵時期介入附買回市場買進國債。

目前美國銀行業存放於 Fed 之超額存款準備金規模已從 2014 年的 2.9 兆美元降至 1.3 兆美元 圖片：Fred

Dimon 表示，摩根大通目前在 Fed 的超額存款準備金為 1200 億美元，這個儲備餘額通常會下降到 600 億美元，但礙於監管規定，故小摩的超額存款準備金不能過度低於該水平。

Dimon 說道：「雖然我們可能對 Fed 規定做出了錯誤的解讀，這是很可能的。但是我認為我們所有人都有相同的看法。」

Dimon 在摩根大通第 3 季財報發布會上，就曾針對 Fed 監管限制發表過類似的言論，Dimon 當時也指稱，Fed 現行法規限制了摩根大通這樣龐大的市場放貸者向市場提供短期資金。

Dimon 週五 (18 日) 進一步指出：「附買回市場發生的事情相當具有啟發性，如果由於繁複的法規而扼制大型銀行的仲介能力，那可能會導致市場上出現更多不必要的混亂。」

而針對隔夜附買回市場流動性不足之問題，Fed 最近也已宣布重啟擴張資產負債表，Fed 表示，將透過每月購買約 600 億美元的短期公債，來為市場提供流動性，但 Fed 強調，此舉並非 QE。