美股盤後 — 英歐達「離婚」協議 Netflix大摩財報靚 台積電ADR收跌0.76%

週四 (17 日) 儘管 9 月新屋開工、製造業生產和工業產出等最新經濟數據均未達預期，諸如「英國脫歐、美中貿易戰與土耳其進攻敘利亞」等一系列地緣政治危機緩解，加上 Netflix 與摩根士丹利等財報利多消息加持，美股四大指數同步上揚，台積電 ADR 收跌。

週四 (17 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數上漲 8.26 點，或 0.28%，收 2997.95 點。

那斯達克指數上漲 32.67 點，或 0.40%，收 8156.85 點。

美股道瓊指數上漲 23.90 點，或 0.09%，收 27025.88 點。

費城半導體指數上漲 5.37 點，或 0.34%，收 1607.16 點。

標普 11 大板塊僅資訊科技板塊收低，醫療保健、公用事業與通訊服務領漲。(圖片：Finviz)

金融財報接力報佳績，銀行股同步收高。

摩根士丹利 (MS-US) 第三季財報十年最佳，其週四股價大漲 1.52%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.040%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.55%；花旗 (C-US) 上漲 0.14%，美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.28%。

尖牙股以 Netflix (NFLX-US) 領軍上揚，該公司第三季全球付費用戶數大增 630 萬，年增 12%，大勝第二季 (不到 300 萬人) ，其股價大漲 2.47%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.39%；臉書 (FB-US) 上漲 0.44%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.57%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.79%。

半導體類股小幅走高，美光 (MU-US) 上漲 0.75%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 0.041%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.12%；AMD (AMD-US) 上漲 1.07%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.95%。

台股 ADR 漲跌互見。日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.80%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.08%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.45%；台積電 ADR (TSM-US) 開高走低，收跌 0.76% 至每股 49.75 美元。

台積電週四召開法說會，第四季營運展望樂觀，預估營收將達 102-103 億美元，季增約 8.5-9.6%，毛利率上看 50%，大摩分析師詹家鴻重申台積電股票「優於大盤」評級，目標價拉調升至 322 元。

Gartner 半導體分析師 Roger Sheng 提到，除了 5G 之外，台積電的發展還受到蘋果和華為等科技巨頭不斷增長的需求的推動。

Roger Sheng 表示：「在蘋果公司採用 5G 技術後，所有人都在期待明年全球智慧手機市場的反彈。自主研發的華為晶片、高通 5 奈米晶片和 AMD 的伺服器晶片也將推升明年的需求。」

華爾街分析

週四一系列地緣政治利多消息傳來，包括英國脫歐協議文本出爐，有望消除英國公投決定脫歐迄今 3 年的不確定性、美中持續推動階段性協議、土耳其同意暫停對敘利亞的進攻。

英國國會訂於 19 日進行脫歐協議表決，TS Lombard 政治分析師 Constantine Fraser 表示：「主要結論是，英國保守黨現在致力於這個新脫歐協議，而不是硬脫歐，並將為此爭取多數席位。」

Wedbush Securities 高級副總裁 Stephen Massocca 稱：「美國與土耳其的停火協議被視為積極的訊號。對川普來說是好消息，對市場來說也是好消息。」

白宮經濟顧問庫德洛週四 (17 日) 反駁了外界對美中階段性貿易協議悲觀論，解釋兩國談判正加速達成一個更全面的貿易協議。

華爾街分析師預計標普 500 指數第三季獲利年降 3.2%，截至目前，財報開局表現優異，有 82.5% 企業財報獲利優於預期。

Massocca 提到：「第三季財報目前為止還不錯，但我們還沒有獲得足夠的數據來判斷財報與華爾街預期之間的差異，要帶上谷歌、亞馬遜、臉書和迪爾等財報見端倪。」

The Earnings Scout 首席執行長 Nick Raich 在一份報告中表示：「2019 年的局勢比人們想像的要好。本季財報將持續如此。」

資深財經記者 Steve Liesman 提到，參考經濟數據和美中貿易談判，聯準會可能暫停近期的降息週期。