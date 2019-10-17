美股早盤 - IBM拖累道瓊開高走低！台積電ADR上沖下洗轉跌 早盤震幅達3%

週四 (17 日) 美股道瓊早盤開高走低，其中陶氏化學 (DOW-US) 漲逾 2%，另外嬌生 (JNJ-US)、卡特彼勒 (CAT-US)、3M (MMM-US) 則漲逾 1.5%，而 IBM (IBM-US) 則是大跌逾 6%，成為道瓊最大拖累，主因 IBM 砸 340 億美元收購開源軟體企業紅帽 (Red Hat)，但週三 (16 日) 盤後公布營收，顯示紅帽營收仍無法彌補其他部門營收衰退之現象，導致市場劇烈拋售。

另外值得注意的是，台積電 (2330-TW) 週四 (17 日) 公布亮眼財報，但美股早盤台積電 ADR (TSM-US) 卻是出現開高走低，台積電 ADR 美股盤中曾一度上漲 2%，但隨後壓回至下跌 1%，日內波幅高達 3%。

台積電 ADR 15 分鐘走勢圖 圖片：investing.com

國際政經消息方面：

週四 (17 日) 歐盟與英國政府達成脱歐協議，值得注意的是，目前英國、歐盟雙方雖然達成了協議文本，但雙方還仍需各自帶回去獲得投票通過，歐盟高峰會將於週四 (17 日)、週五 (18 日) 召開，而英國國會將於週六 (19 日) 加開院會討論。

英國強生 (Boris Johnson) 週四 (17 日) 推文表示與歐盟達成一項偉大協議，稱新協議能在自由貿易基礎之上，幫助英國與歐盟建立友好、公平的貿易關係，同時呼籲議會於週六表決通過新版脫歐協議。

市場預期，在容克的同意之下，歐盟各國領袖將會同意通過這份新脫歐協議，而最重要的關注點還是落回英國身上，而針對此議案，北愛民主聯盟黨 (DUP) 仍然不給面子，DUP 議員表示，黨內對於在愛爾蘭海另設海關關卡及其他議題等並不認同，同時英國最大在野黨工黨也在第一時間揚言將杯葛。

貿易戰焦點方面：

中國商務部發言人高峰週四 (17 日) 表示，與美國貿易談判代表的溝通正密切進行，針對第一階段協議文本進行磋商，同時也就下一階段安排進行討論，最終目標為取消所有加徵關稅。至於先前傳出中國企業以農產品採購換取關稅減免，高峰稱中國企業將依據國內需求增加購買美國農產品，儘早取消關稅，對於擴大更廣泛的經貿合作有所助益。

美國財報季目前進展：

美國財報季開局至今業績表現普遍樂觀，摩根士丹利 (MS-US) 週四 (17 日) 公布財報，以超過華爾街預期的獲利表現助攻美股，延續本週早前摩根大通 (JPM-US)、花旗 (CN-US)、美國銀行 (BAC-US) 以及醫療保健巨頭嬌生 (JNJ-US) 及聯合健康 (UNH-US) 的優異表現。

摩根士丹利早盤大漲一度漲至 5%，隨後小幅回落至 3% 以下，暫報每股 44.09 美元，而週三 (16 日) 盤後公布財報的 Netflix (NFLX-US)，也是漲逾 3.5% 報 296.69 美元。

截至台北時間週四 (17 日)22 時許：

道瓊指數上漲 29.45 點或 0.11%，暫報 27031.43 點

那斯達克上漲 39.76 點或 0.49%，暫報 8163.94 點

標普 500 上漲 15.04 點或 0.50%，暫報 3004.73 點

費半上漲 14.44 點或 0.90%，暫報 1616.23 點

台積電 ADR 下跌 1.00% 至每股 49.63 美元

十年期美債殖利率上漲 0.92% 至殖利率 1.76%

紐約輕原油下跌 0.51% 至每桶 53.09 美元

布蘭特原油下跌 0.50% 至每桶 59.12 美元

黃金上漲 0.03% 至每盎司 1491.50 美元

美元指數下跌 0.37% 至 97.64 點

道瓊日線走勢圖 圖片：investing.com

今日關鍵數據：

美國截至 10 月 12 日當週初請失業金人數報 21.4 萬人，預估 21.5 萬人，前值 21 萬人。

美國 10 月費城 Fed 製造業指數 5.6，預估 7.1，前值 12

美國 9 月營建許可總數 138.7 萬戶，預估 134 萬戶，前值 142.5 萬戶

美國 9 月營建許可月增率 -2.7%，預估 -6%，前值 8.2%

美國 9 月新屋開工年化總數 125.6 萬戶，預估 132 萬戶，前值 136.4 萬戶

美國 9 月新屋開工年化月增率 -9.4%，預估 -3.2%，前值 12.3%

美國費城 10 月製造業指數 (圖：Investing.com)

焦點個股：

Netflix(NFLX-US)

EPS：1.47 美元 vs. 1.04 美元 (Refinitiv 預期)

營收：52.4 億美元 vs.52.5 億美元 (Refinitiv 預期)

國內付費訂閱新增人數：51.7 萬人 vs. 80.2 萬人 (FactSet 預期)

國際付費訂閱新增人數：626 萬人 vs. 605 萬人

摩根士丹利 (MS-US)

營收為 100.3 億美元，創 10 年新高，年增 1.6%，高於華爾街預期 96 億美元

淨利為 21.7 億美元，年增 2.4%，高於華爾街預期 18.3 美元

稀釋後每股純益 (EPS) 為 1.27 美元，年增 8.5%，高於華爾街預期 1.11 美元

市場分析：

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 於報告中表示，即使現在處於第三季財報發布初期，但大型投資銀行和部分醫療保健集團優於預期的表現，依舊激勵投資者的樂觀情緒。

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示，儘管英國和歐盟達成的協議仍須獲得英國國會批准，不過協議進展與美國企業財報表現將提振市場。