重磅！美國與土耳其達成協議 彭斯：敘利亞停火五日

美國為土耳其與庫德族居間斡旋達陣！美國副總統彭斯 (Mike Pence) 週四 (17 日) 宣布，美國和土耳其已達成停火協議，敘利亞北部將停火五天。

美國副總統彭斯週四提到：「美國協助庫德族人民保衛軍 (YPG) 撤離受影響地區期間，土耳其將暫停軍事攻擊行動 120 小時，一旦撤離行動完成，土國便同意永遠停火。」

美國副總統彭斯 (右) 宣布，美國和土耳其已達成協議。(圖片：AFP)

土耳其政府派兵入侵敘利亞北部，與其視為恐怖分子的庫德族民兵交戰，彭斯表示：「庫德族實際上已開始從邊境地區撤出。」

美國總統川普對美土兩國達成協議甚感滿意，他表示：「這是令人難以置信的結果。」

川普表示：「人人都說這比我們想像的要難。當他們開始交戰射擊時，他們 (美國) 傾向於做事。我要代表美國告訴大家，感謝土耳其，感謝所有聚集在一起實現這一目標的人。」

因土耳其對敘利亞東北部發動進攻，美國總統川普週一 (14 日) 將土耳其進口鋼材關稅提高 50%，並對多位土耳其官員實施制裁。

彭斯提到，該協議涉及美國不會對土耳其進一步的制裁，一旦永久停火生效，美國會取消週一對土耳其的制裁。

然而，土耳其外交部長卡夫索格魯 (Mevlut Cavusoglu) 提到，該協議不是一項停火協議，土耳其將繼續控制邊境地區。

彭斯拒絕提到土耳其具體讓步，並點出全面協議出爐後，這些讓步將顯而易見。

受此消息影響，土耳其里拉兌美元匯率短線急升，一度來到 1 美元兌 5.8152 里拉，截稿前暫報 1 美元兌 5.8294 里拉。