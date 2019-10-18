好事可能會發生？庫德洛：美中正加速達成更全面的協議

白宮經濟顧問庫德洛週四 (17 日) 反駁了外界對美中階段性貿易協議悲觀論，解釋兩國談判正加速達成一個更全面的貿易協議。

庫德洛週四接受外媒採訪時提到，兩國在金融服務、貨幣和其他領域已取得進展，他看到了雙方為達成協議的強大動力。

對美中 11 日達成的口頭階段性協議，華爾街分析師多抱持懷疑態度，因該協議仍有許多細節需要敲定，許多懸而未決的關鍵性問題依然存在。

好比川普先前宣稱中國將在不到 2 年內購買約 500 億美元的美農產品，採購規模遠超出歷年紀錄，而且中方採購先決條件是，美方要取消關稅。這令許多家分析師認為，不確定性因素仍在。

庫德洛反駁道：「人們不應該對美中談判如此悲觀，一些好事可能會發生。」

庫德洛認為：「對於那些持懷疑態度的人，我對此表示讚賞和尊重。但是我要告訴你大家，現在美中雙方有很大的動力，也都有了共識。」

美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週三表示，美國與中國貿易談判代表仍在努力敲定第一階段貿易協議的文本，以備兩國領導人下個月進行簽署。他表示，如有必要，他將準備前往北京展開進一步會談。

早前外媒報導，美中最快將在 10 月底再度召開高層級談判，以敲定部分協議的文本細節，美中元首有望在下個月智利舉行的亞太經合峰會 (APEC) 上簽署第一階段協議。