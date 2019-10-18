英國脫歐對美股和全球投資者意味著什麼?

2016 年 6 月英國脫歐公投的意外結果，無疑震撼全球金融市場，當時美股主要指數跌幅均超過 3%。週四 (17 日) 英國脫歐新協議文本出爐，迄今 3 年的不確定性，有望在本週歐盟與英國國會表決通過後消除。

英國早已為 10 月 31 日脫歐這一天做好凖備，英國首相強生發下狠話：「屆時脫不了，不和歐盟離婚，我寧肯死在一條渠溝裡。」

華爾街分析人士表示，即使美國投資者不瞭解幾個月前英國脫歐立場糾葛，也有理由讓他們對這個熱門話題產生興趣。

Nordea Investment 高級宏觀策略師 Sebastian Galy 提到：「隨著全球各種關係惡化，英國和歐洲正在緩和過去緊張局勢以達成協議，這對所有投資者來說都是充滿希望的事情。」

Sebastian Galy 提到：「在某種程度上，這是和睦離婚的形式，非常文明的關係。」

另一個好處是，投資者不必擔心英國與歐盟間激烈爭吵，加劇已存在的全球貿易問題，英國經濟放緩的問題不利於美國出口。

然而，和睦離婚是一種解脫，裂痕卻仍然存在！

儘管達成協議在一定程度上舒緩市場混亂、失控的英國退歐可能出現的長達三年的隱憂，仍然帶來重大的經濟和政治挑戰，這讓投資者將很難忽視這些挑戰。

G+ Economics 首席經濟學家 Lena Komileva 表示，如果英國與歐盟軟脫歐，市場將從脫歐的政治風險，轉向交易經濟與金融動盪。

資本投資移轉和供應鏈面臨中斷，伴隨著商業成本增加以及倫敦業務損失都是即將面臨的問題。

Lena Komileva 提到：「在全球投資者擔心流動性減弱、商業投資和資本流動中斷的時候，英國退歐增加了更多的政策不確定性，這將進一步削弱全球增長引擎。」