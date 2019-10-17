國鼎阿茲海默症新藥將申請FDA人體二期試驗 同步與國際洽談合作

國鼎生技 (4132-TW) 表示，用於阿茲海默症的小分子新藥 Antroquinonol，在動物用藥試驗中呈現顯著效果，除準備申請美國 FDA 人體臨床二期試驗外，同時已與國際機構洽談合作，法人預期，因國鼎有美國孤兒藥資格，未來若順利上市，可望添營運新活水。

國鼎指出，阿茲海默症病患，相較其他癌症病患的後續照護時間更長，加上病因尚不明確，在 2017-2019 年間，許多新藥臨床都面臨失敗並退出研究，目前也沒有藥物可控制，也造成照護人力負擔沉重，光是 1 名病患 1 年至少花費 1000 億美元費用。

國鼎表示，目前阿茲海默症用藥的動物用藥試驗中，相關試驗標誌都呈現顯著效果，包含 Aβ(類澱粉蛋白)、Tau 蛋白及發炎等治療，且預防、治療兩項試驗同樣有顯著效果。

展望後市，國鼎指出，將依據動物試驗結果，申請美國 FDA 人體臨床二期試驗，先以阿茲海默症病患優先，採雙盲試驗，此外，目前已與國際大廠洽談合作，法人估，因國鼎已有美國孤兒藥資格，若未來順利取得藥證，在美國市場可享有銷售保護措施，有助營運看增。

Antroquinonol 其他適應症方面，國鼎表示，目前以血癌的臨床進度最快，俄羅斯執行急性骨髓性白血病二期臨床試驗已提早完成收案，預計明年 2 月可完成臨床試驗，若完成數據分析、效果顯著，即可向歐盟孤兒藥申請上市，也將是未來最快的營收來源之一。