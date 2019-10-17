盤前財經大事搶先讀2019年10月17日

今日操盤前瞻

美國 9 月新屋開工

新加坡 9 月非石油出口

法說會：台積電、志聖、旭暉應材

除權息：華電、艾姆勒、新華

IIF：中國「走後門」資金外流創新高 達 1310 億美元

近幾個月來，有不少數據都表明，在人民幣首次貶值之後，中國人似乎正悄悄地將錢搬到國外，資金外逃的情況再度出現，國際金融協會 (IIF) 經濟學家 Gene Ma 表示，中國 2019 年上半年「走後門」的資金外流創下新高紀錄，達 1310 億美元。閱讀全文...

金管會祭三大措施 嚴防貿易戰風險衝擊國銀大陸分行營運

美中貿易戰恐影響國銀大陸分行、子行營運動能，金管會主委顧立雄昨 (16) 日表示，對於國銀大陸據點，祭三大風險控管手段，包括：要求授信要提列足額備抵呆帳、控制曝險餘額占淨值比重低於 8 成，產生逾放需用盈餘打銷。閱讀全文...

台幣連 2 貶緩解 Q4 出口匯損壓力 央行有守 30.5 元關卡意味

台股指數昨 (16) 日持續走強，終場收 11162.83 點，續漲 51.03 點，外資也連 3 個交易日大買，不過，台幣卻連 2 個交易日走貶，2 個交易日合計貶幅 0.33%，法人認為，由於台幣強升恐造成出口業第 4 季旺季匯損壓力，台灣央行或有表態守 30.5 元關卡的意味。閱讀全文...

任正非：若美國 3-5 年內繼續抵制 華為恐失去 5G 領導地位

華為 16 日公布 2019 年第 3 季財報，今年 1 至 9 月累計營收成長 24%，智慧手機出貨也成長 26%，貌似並沒有受到美國禁令所打擊，但華為總裁任正非在週三 (16 日) 接受日本《共同社》專訪時卻表達擔心。閱讀全文...

美 9 月零售銷售萎靡 英國有望脫歐 黃金收高 鈀金創紀錄

週三 (16 日) 黃金收高，市場關注美中貿易和英國脫歐進展，由於美國 9 月零售銷售數據萎靡，顯示經濟衰退陰霾，支持聯準會 (Fed) 進一步降息，刺激貴金屬避險買盤，鈀金延續第五日漲勢，連續第二日飆升至紀錄高位。閱讀全文...

