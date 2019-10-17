〈盛群新品發表會〉首推AI晶片 率先導入驗鈔、車牌辨識市場 高毛利率有助營運

MCU(微控制器) 廠盛群 (6202-TW) 今 (17) 日舉辦新品發表會，今年共推出 11 個類別，共 99 項產品，總經理高國棟表示，本次產品亮點是搭載首款 AI 晶片的貨幣驗鈔機，其研發耗時逾 2 年，預計將搶攻商用市場包含貨幣驗鈔、車牌辨識等，同時，此晶片也是目前銷售單價、毛利率最高的產品，預計量產後，將有助營運表現。

高國棟表示，智慧生活時代到來，AI 應用已遍及生活用品，看好市場潛力，推出首款 AI 晶片，目前已應用在銀行貨幣驗鈔機、車牌辨識，未來將延伸影像處理系統至臉部辨識、自動光學檢查等。

此外，新產品如超低功耗的的雙按鍵觸控 MCU，將應用在穿戴式產品、指紋辨識模組等，副總蔡榮宗指出，目前已有 TWS (真無線藍芽耳機) 產品以電容式觸控 MCU 取代 P-Sensor，主要因 P-Sensor 的耗電量大，若產品需維持低功耗，電容式觸控 MCU 將較有優勢，但市場競爭者眾多，仍需倚賴客戶黏著度。

產品規劃方面，高國棟指出，盛群未來將持續布局健康量測、安防應用，以前 3 季的出貨量來看，前、後者成長分別為 17%、27%，且隨著中國內需逐漸穩定，將往印度、中南美市場擴張，預計 5-10 年會有收穫。