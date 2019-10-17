〈機器人理財〉下一步擴至「全委投資」 實現AI理財自動化

機器人理財業務開辦 2 年多以來，資產規模 6.75 億元，金管會表示，我國做法是偏向「顧問諮詢型」機器人理財服務，目前正研議擴大到全權委託投資，也就是全權交給 AI 機器人理財、下單，進一步實現理財自動化目標。

我國發展機器人理財至今，僅憑金管會、投信投顧公會所通過的一份「自動化投資顧問服務 (Robo-Advisor) 作業要點」規範，顯然仍相當不足。

業者表示，以海外機器人理財發展經驗來看，能夠完全線上自動化，從了解客戶投資理財需求開始，到線上簡便完成開戶、提供投資組合建議、直接下單，或是直接採用機器人理財公司提供的投資組合，到因應市場變動可以自動再平衡（rebalance），調整投資組合等程序，有機會吸引更多投資人採用。

金管會指出，機器人理財功能中，有關電腦系統執行「再平衡交易」，原本須「逐筆徵詢客戶」，金管會也開放在一定條件下，可由電腦系統自動為客戶執行再平衡交易，即在與客戶事先約定下，機器人顧問可自動幫客戶找出最適合的投資組合、停利及停損。

也就是說，我國原本做法偏向「顧問諮詢型」機器人理財服務，但開放業者可以由電腦系統自動替客戶執行「再平衡交易」，這就屬於「資產管理型」，先進國家如美國，也是採取「資產管理型」機器人理財發展。

展望未來，金管會表示，目前正在研議將機器人理財擴大到全權委託投資，做到 AI 理財全自動化，但技術支撐夠不夠，這就需要靠資訊、科技相關專長人員繼續努力。