〈台積電法說〉資本支出大幅調升 家登、京鼎等設備廠明年營運衝鋒

台積電 (2330-TW) 今 (17) 日宣布，上調資本支出至 140-150 億美元，增幅達 4 成，其中主要用於擴充 7 、5 奈米製程，可預期包含 ASML 與應材等大型設備供應商，將是主要受惠廠商，不過台系設備廠，如京鼎 (3413-TW) 屬應材供應鏈成員，另外及紫外光光罩盒供應商家登 (3680-TW)、設備商信紘科 (6667-TW)、帆宣(6196-TW) 與盟立(2464-TW) 等，營運都將同步受惠。

台積電此次資本支出主要擴充 7 奈米及 5 奈米先進製程，由於先進製程主要導入極紫外光 (EUV) 製程，機台需求看增，ASML 將是直接受惠廠商，而供應紫外光光罩盒的供應商家登，也將直接啃商機；家登今年累計前 3 季營收 16.57 億元，年增 53.03%。

應材相關供應鏈京鼎，今年雖受半導體業投資力道放緩影響，累計前 3 季營收 50.24 億元，年減 31.95%，不過台積電加大投資力道，應材出貨可望再續強，京鼎營運回溫可期。

另外，信紘科、帆宣與盟立也是台積電設備供應商，分別供應廠務及機能水設備、材料與設備代理、自動化設備，法人預計，明年隨著台積電設備需求明朗化，各家營運也可望有看頭。