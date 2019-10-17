〈台積電法說〉Q4營收估增逾8%將再寫新猷 毛利率挑戰50%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (18) 日召開法說會，財務長黃仁昭預估，第 4 季營收估達 102 至 103 億美元，季增約 8.5-9.6%，中位數為 9 %，毛利率估 48-50%，營益率 37-39%，雙率均較第 3 季成長，受惠 7 奈米製程順利推進，雙率第 4 季穩朝長期目標毛利率 50%、營益率 39% 邁進。

台積電總裁魏哲家表示，第 3 季受惠手機強勁需求帶動，營收表現優於預期，第 4 季受惠智慧型手機、高速運算、5G 需求持續推升下，7 奈米需求續強，目前 7 奈米與 7 + 奈米均滿載生產，帶動整體營收較第 3 季成長。

從各應用平台來看，魏哲家指出，第 4 季各平台都會成長，手機動能將會最強勁，高速運算受惠 GPU、虛擬貨幣等需求推升，營收也可望大幅成長，汽車電子也將維持成長，惟物聯網第 3 季營收已季增 35%，基期高，估第 4 季營收將會下降。

庫存水位部分，魏哲家指出，第 3 季客戶庫存持續下降，已下降至稍高於季節性庫存水位，年底前可望回到正常庫存水位。

台積電今年上調資本支出中，增加高達 25 億美元用於 5 奈米製程技術，5 奈米製程今年已試產，明年上半年量產，進度符合預期，且良率表現佳。

台積電 6 奈米明年首季試產，年底前量產，目前客戶需求展望佳，台積電表示，採用較高階的 7 奈米製程客戶，未來將轉去 5 奈米，其餘則會轉至 6 奈米。

魏哲家表示，目前 28 奈米市場產能仍過剩，產能利用率偏低，正著眼布局利基型產品，產能利用率估 2 年後可回升；其他先進製程，台積電目前 16、12 奈米產能持續滿載，不過，16 奈米有許多競爭者相繼投入，未來也可能面臨產能過剩情況，將投入 RF 等利基型技術，推進營運動能。

台積電南京廠方面，財務長黃仁昭表示，仍依照計畫進行中，客戶對產品良率滿意，目前產能 1.5 萬片，明年將逐步擴增至 2 萬片，符合原先預期。

據台積電今日公布的第 4 季財測數字，第 4 季美元營收估達 102 至 103 億美元，以 1 美元兌換新台幣 30.6 元計算，新台幣營收約達 3121 至 3151 億元，可望改寫第 3 季單季營收新猷。

以全年來看，台積電今年新台幣營收估可達 1 兆 648 億元至 1 兆 678 億元，年增 3.2-3.5%，符合先前預期的持平至成長 5％。