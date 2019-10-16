蘋果通過新專利：與亞馬遜Echo Loop相似的智慧戒指

美國專利商標局近期授權了蘋果 (AAPL-US) 一項專利，涉及智慧戒指的設計及方法。

亞馬遜 (AMZN-US) 曾於近期推出了該公司的第一代智慧戒指「Echo Loop」。微軟 (MSFT-US) 也曾於 2016 年申請了智慧戒指專利。

亞馬遜的 Echo Loop 為鈦金屬框架構造，按下底部的按鈕即可啟用兩個麥克風，並獲得訪問 Alexa 的權限，執行相關功能。

而蘋果事實上也早在 2015 年，便開始醞釀智慧戒指的相關專利，似乎早在數年前便意識到了此塊商機，而在亞馬遜是出第一個產品後，智慧戒指的市場儼然將逐步被炒熱。

蘋果此次的專利名稱為「可穿戴式電子環設備使用方法和用戶界面」。

根據專利描述， 該設備為具有觸控板或顯示器的環形設備，硬體部分包含觸控面板、照相機、按鈕等。

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

除了等硬體外，專利也透露出如揚聲器和麥克風等功能。

如同亞馬遜的 Echo Loop 可支援 Alexa，蘋果的智慧戒指將能夠支援 Siri，可用於控制電腦、電視、電視盒等設備，除此之外，該戒指也可用於控製家庭照明或車輛的某些功能。

值得注意的是，蘋果該專利目前僅獲得美國專利局授權通過，未來蘋果是否確切運用、或何時運用至旗下產品上，目前仍無從得知。