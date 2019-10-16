蘋果通過新專利：為頭戴式裝置引入電子表格功能

美國專利商標局近期授權了蘋果 (AAPL-US) 59 項新專利，其中涵蓋了支援頭部和眼球追蹤系統的頭戴式耳機，以及智慧眼鏡等穿戴裝置的相關專利，同時該專利也涉穿戴裝置在電子表格上的應用。

根據蘋果的專利申請說明， 該專利支援頭戴式裝置後，可以使用的應用程式包括電子表格。

如下圖便展示了蘋果該專利結合眼動追蹤等技術之後，在 Excel 電子表格上的應用實例，據蘋果專利申請書上說明，使用者在瀏覽電子表格時，本專利能夠向使用者提供表格縮放等功能，優化閱讀體驗。

而使用者若要在電子表格內輸入指令，則需透過鍵盤或 Sir。

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

另外，蘋果先前也曾取得許多關於穿戴式裝置之專利，包括眼動追蹤裝置和操作方法，以及搭載 AR 與 VR 技術的頭戴式顯示器 (HMD) 項目。

HMD 包含收集使用者本身及其周遭環境訊息的傳感器，該訊息將包括使用者的表情，眼球動態和手勢，傳感器可以是一個或多個攝影鏡頭，來向使用者提供真實世界視角。

HMD 可以使用投影設備向用戶的雙眼投影圖像，以及將虛擬內容結合至真實世界的應用程式，該專利中提到的實際應用案例，包括虛擬訓練，遊戲，觀看數位媒體和瀏覽網路。

蘋果此次被授予的專利編號為 10444832 號，而該專利目前僅獲得美國專利局授權通過，未來蘋果是否確切運用、或何時運用至旗下產品上，目前仍無從得知。