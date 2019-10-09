蘋果通過新專利：今年度第三項涉及眼動追蹤專利

鉅亨網編譯陳佾煒 2019年10月9號20點0分

美國專利商標局於近期授權蘋果 (AAPL-US) 一項新專利，名為「眼動追蹤裝置和操作方法」，加上本項專利，蘋果已於 2019 年連續在「眼動追蹤」上獲得 3 項專利，顯示蘋果正布局該領域之野心。

蘋果的前兩項眼動追蹤專利都有賴於 2017 年 7 月收購德國電腦視覺應用技術商 SMI 而得，而此次蘋果獲得的專利也與 SMI 技術有關。

眼動追蹤原理主要是依照下列 4 項步驟來達成：

眼球追蹤器發射出紅外光 使用者眼球反射燈光 反射光被眼球追蹤器的相機捕捉 通過過濾和計算，眼球追蹤器便能知道使用者目光在注視哪裡

而在現行技術中已有不同的眼動追蹤設備，如遠程眼球追蹤器或頭戴式眼球追蹤器。

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

一般而言，眼動追蹤器和眼動方法皆須強調準確性和精準度，而蘋果此次專利，即是提供更精準的眼動追蹤裝置和操作眼動追蹤裝置之方法，透過該技術，可以提升眼動追蹤之效能。

而隨著眼動追蹤已被整合進越來越多的設備中，例如電腦、汽車、VR 眼鏡等，眼睛追蹤器可以是獨立的頭戴式裝置，也可以將眼球追蹤器整合進 VR、AR 眼鏡或其他的頭戴式設備中。

另外，眼球追蹤器也可以與其他設備，例如顯示器、監視器等產品整合，利用影像捕捉單元包括一個或多個照相機及光線傳感器等，捕捉眼球位置。

蘋果此次獲得的專利為字 10437327 號，而該專利目前僅獲得美國專利局授權通過，未來蘋果是否確切運用、或何時運用至旗下產品上，目前仍無從得知。