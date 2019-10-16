日本連鎖外食業者 導入機器人來製作餐飲

經營日本 7-Eleven 與大型購物賣場的 7&i 控股 (3382-JP) 旗下子公司，「7&i Food Systems」在週三 (16 日) 時宣布，已經將烹飪用機器人導入連鎖餐飲店「Poppo」。在運用方式及其他方面進行各項驗證後，未來也打算推廣到該企業的主要連鎖餐廳「Dennys」等處。

(圖片：Investing.com)

7&i Food Systems 在即將於 17 日完成改裝開幕，位在日本千葉縣的伊藤洋華堂幕張店的「Poppo」連鎖餐廳裡，導入了製作章魚燒以及霜淇淋的機器人。根據業者說法，機器人可在 20 分鐘的時間製作出 96 個章魚燒。不過材料的準備，還有最後在章魚燒上灑上配料的工作還是必須倚賴人工。

業者表示，一般新人需花費 20 個小時的學習，才有辦法做出合格的章魚燒。而機器人可在烹調過程中運用影像辨識技術，來確認章魚燒是否燒烤得宜。並可在一天的時間內，提供 7 小時的勞動量。

在當天的展示當中，機器人井然有序的製作出賣相良好的章魚燒。而製作霜淇淋的機器人，也成功將霜淇淋漂亮的裝盛在餅乾杯中。

導入製作章魚燒機器人的「Poppo」幕張店，平均每天需要 60 小時的人力，而機器人每天約可提供 7 個小時的效率化勞動。

7&i Food Systems 表示，未來也打算讓機器人提供其它菜色，或是由機器人來進行洗淨工作。該公司的小松雅美社長說道：「在廚房的作業方面，也打算以生產性較低的部分為重點，來推動機械化」。

合作廠商的機器人新創企業「Connected Robotics」，該公司社長澤登哲也表示：「產業用機器人的小型化與商品化正在進行當中。外食產業的粗重工作將用機器人來取代」。