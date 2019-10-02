特斯拉收購電腦視覺新創DeepScale 衝「機器人計程車」

外媒報導，特斯拉 (TSLA-US) 將收購新創公司 DeepScale，以助公司開發完全無駕駛的自駕車，達到執行長馬斯克 (Elon Musk) 2020 年推出「機器人計程車」的承諾。

DeepScale 是矽谷一家專注於自動駕駛感知技術的公司，其技術是汲取原始資料 (raw data) 而非目標資料 (object data)，並以嵌入式處理器來加速感測器融合。

這筆交易可助特斯拉實現目標，提供擁有先進駕駛輔助系統的車輛，足以讓車主在類似 Uber 的平台上將其當作「機器人計程車」那樣出租給他人，但車上沒有駕駛。

像所有車廠一樣，特斯拉車輛中內置的計算資源也有限，DeepScale 的技術旨在協助車廠利用低功率的處理器就可運作非常精準的電腦視覺，而其標準符合多數車輛。這些處理器與傳感器、地圖繪製、計畫和控制系統搭配，可以讓車輛感知周遭一切狀況。

DeepScale 執行長 Forrest Iandola 本週加入特斯拉，擔任高級機器學習科學員的角色。此回交易也有助特斯拉填補自動駕駛團隊的人才缺口，因為在今年 5 月該團隊領導 Stuart Bowers 離開之後，據報導該團隊已經有 11 位工程師離開。

另有 2 名熟悉該交易的人證實，特斯拉已經直接收購該公司，但他們拒絕透露該交易具體金額和條件。

然而，即使特斯拉的自動駕駛技術至臻完美，但這些功能的使用規範卻還有待發展。

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