美工業股一片蕭瑟？「機器人」卻前景璀璨

2017 年晚期，工業生產觸頂，過去一年工業股走勢持平，中美貿易戰加上全球經濟活動放緩，讓工業股投資者膽怯，但工業經濟體中還有一塊瑰寶正在成長：機器人。

各種產業機器人採用率越來越高，例如物流和醫療保健產業，因此即使經濟放緩，機器人產業前景依舊璀璨，這對 Teradyne (TER-US) 和一些機器人自動化設備廠來說，是個好消息。

機器人產業協會 (RIA) 公布的第二季產業成長數據就令人驚艷，「北美企業下訂 8572 台工業機器人，價值 4.46 億美元，代表工業機器人訂單量較去年同期成長 19.2%、以美元計價年增 0.6%。」

訂單數量的成長年率和價值成長年率間的分歧，是因為協作機器人這一類的小型機器人成長較大型、昂貴的機器人快速。

大型機器人通常應用於汽車產業，例如焊接、車身塗漆以及在裝配線上做一些沉重裝備的安置，，但全球汽車產業現在處於疲弱，導致車廠推遲資本支出。

然而，根據 RIA 數據，今年上半年機器人市場仍成長了 7.2%。

Stäubli 北美公司機器人分布經理 Sebastien Schmitt 表示，「這是場越來越大了，我們很忙，我們的活動比原本對今年的預期量還要多。」Stäubli 為私人控股的瑞士高精密機器製造商，生產中型和小型機器人，因此沒有遭遇汽車產業減速的衝擊。

他提到，食品業 (包裝和生產) 自動化程度不高，他們製造的無菌機器人可以在潮濕環境中清理設備，「我們的機器人還能洗沙拉，這是以前做不到的事。」

機器人的成長對於工業界來說是個好消息，但機器人業務在宏觀計畫中的占比仍小，例如今年第二季北美訂單大約 5 億美元，這在全球工業公司同時期的資本支出中僅占比不到 1%，這代表工廠自動化程度還有很大的提升空間。

《巴倫》商周對工業集團 ABB(ABB-US) 和半導體測試設備廠 Teradyne 發表了正面看法，其中機器人自動化成長就是這兩家獲選的理由之一。

ABB 生產一系列機器人以及其他工業自動化產品， Teradyne 在 2015 年收購 Universal Robots 後，跨入了協作機器人的領域。

根據《巴倫》計算，在其專欄給予上述兩家正面評價後，ABB 下跌 1.7%，表現遜於同期大盤，如道指同期上漲 5.2%、工業精選產業 SPDR ETF (XLI-US) 同期上漲 6.2%，係因該公司仍生產最大型工業機器人，而遭受汽車市場疲弱的衝擊。

反觀 Teradyne 表現亮眼，同期漲幅 32.4%，較同業收益率高出 30 個百分點。

《巴倫》仍舊看漲機器人自動化相關帶來的股價成長機會。