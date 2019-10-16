美國鋼鐵需求量減少 日企憂心課稅項目將有所增加

《日本經濟新聞》週三 (16 日) 報導，日本製鐵 (5401-JP) 的橋本英二社長在 15 日的訪談中表示，美國政府對進口鋼鐵產品課徵追加關稅的作法至今已滿一年半，公司的營運風險也正提高當中。

(圖片：Investing.com)

由於日本出口到美國的鋼鐵產品，有許多是美國製品所無法取代的高機能產品，因此部分商品也未被納入追加課稅的名單當中。然而橋本英二社長提到「由於美國國內對於鋼鐵的需求減少，如果對美國產品的保護出現進一步的強化，今後也許會有產品遭到課徵追加關稅」，透露他所擔心的情況。

有關美國市場的未來展望方面，橋本英二社長認為：「全球的鋼材需求趨緩，美國也同樣出現減緩。美國對於國內鋼鐵產業的保護，很可能採取進一步的動作」。

美國政府在 2018 年 3 月，針對鋼鐵及鋁製品啟動了追加關稅措施。日本製鐵在出口到美國的部分只占了整體的 2%，加上多為無縫鋼管等難以取代的產品，當初也認為帶來的影響不大。不過在經過一年半後，風險也逐漸浮現。

橋本英二社長認為 2020 年的全球鋼鐵需求，大致上會與 2019 年的情況持平。而在中國需求放緩的影響下，產品多數銷往中國的東南亞國家，應該也會受到中國的影響。

此外，在有關今年 15 號颱風及火災所帶來的停工影響方面，橋本英二社長表示將加快廠房的復原，也表示對於公司業績有很大影響。