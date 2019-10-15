〈房產〉今年雙北以外市場復甦顯著 家戶購屋比增加最多

根據六都買賣移轉數與家戶數資料，可計算出區域房市買氣的家戶購屋比資料，六都因為買氣回溫，家戶購屋比呈現增長，房仲業者統計，2019 年前 3 季全台六都每千戶人家有 27 戶購屋，高於去年同期每千戶約 25.3 戶購屋。

其中，表現最好的仍在平價區域，包括桃園、台中、台南與高雄市，今年前 3 季家戶購屋比，每千戶人家多增加 1.7-3.1 戶。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於每個區域市場規模不同，因此用區域內的家戶數，可看出市場相對買氣，統計六都狀況來看，房價越親民越平價都會區，相對買氣復甦力道更顯著，統計資料發現，區域買氣以桃園最強，今年前 3 季每千戶人家共有 34.4 戶購屋，其次是台中市每千戶人家有 31.6 戶購屋，居第三則是新北市每千戶人家有 27.7 戶購屋。

由於買賣移轉棟數今年仍是年增，相對家戶購屋比也是成長趨勢，家戶購屋比比例最低是台北市，每千戶人家僅 19.2 戶購屋，反應北市交易低量，房價仍是一般雙薪家庭難以跨越的門檻，同時區域內房屋老舊，也會讓購屋人停看聽。

表現最好則是桃園市，其次是台中市與新北市，至於成長最多則是高雄市，家戶購屋比從去年前 3 季的每千戶有 22.2 戶購屋，成長到每千戶人家有 25.3 戶購屋，成長比例明顯位居六都之冠。

曾敬德表示，高雄市今年買賣移轉棟數成長在六都之中名列前茅，反應區域自住買氣積極，同時區域內的預售推案量與土地交易皆熱絡，許多指標都反應現階段高雄買氣仍熱。