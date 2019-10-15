〈嘉威股臨會〉轉型家居事業 目標成長率優產業平均 光電營收已低於1%

嘉威光電 (3557-TW) 今 (15) 日舉行股東臨時會，宣告正式由光電事業轉型到家居事業，董事長陳碩璨表示，先前減資彌補光電事業虧損已接近尾聲，僅剩少量庫存尚待處理，今年光電產品占比已不到 1%，為避開光電產業競爭，未來營運將由家居事業帶動，目標成長率要優於產業平均。

根據調查顯示，去年家居用品全球市場規模達 2000 億美元 (約新台幣 6.12 兆)，預期未來 5 年平均成長率約 10.8%，2023 年全球市場規模將達 3270 億美元 (約新台幣 10 兆)。

嘉威原本生產光學膜，2010 年起本業連續虧損，主因是光學產品長期處於紅色供應鏈，在產業競爭、價格壓力，導致營運績效不佳，2017 年新董事團隊進駐後，積極轉型，導入家居餐具產品國際貿易業務，不過去年仍受光電產品拖累，累積虧損達新台幣 2.29 億元，但去年光電產品比重已降至 24.6%，家居用品占比則達 75.4%。

陳碩璨表示，嘉威光電將向經濟部登記完成更名為「嘉威生活」，未來主要經營項目為家居用品、廚具用品，客戶集中在歐美地區，而先前減資主要彌補光電產業虧損，目前公司資本額為 9.23 億元，今年 4 月也宣布將併購家居業務公司 Golden Star Ocean Ltd 及生產公司 Achieve Goal Limited。

從光電轉型家居產業，陳碩璨表示，原本也考慮生活產業、補教業、製造業等其他行業別，但經過經營團隊篩選，看好家居產業未來前景，雖然去年才切入，占比仍低，但相較光電產業，家居產業較具穩定成長動能，加上嘉威客戶皆為通路商，目標是成長率超過產業平均，但具體效益顯現，則還要觀察整體經濟變化。