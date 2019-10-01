〈房產〉房市交易旺季已在7月見高點 9月全台移轉量新北最大

全台六都會區今 (1) 日分別公布 9 月「建物買賣移轉棟數」，其中移轉量最大為新北市 4937 戶，呈現月增及年增走勢，而六都移轉量合計為 1 萬 7902 戶，月增 2.9%，年增 5.1%，房仲業者指出，今年以來買賣移轉戶數多呈現年增表現，反應今年市場買氣明顯比去年好，但 7 月之後則步入淡季。

今年 1-9 月六大都會區買賣移轉戶數 16.84 萬戶，年增 7.5%，其中高雄市移轉戶數近 2.8 萬戶，年增率高達 14.6% ，表現受矚目。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，短期買賣移轉戶數高點已出現在 7 月，隨房市步入淡季，加上 9 月因颱風與中秋節導致工作天數較少，9 月移轉戶數維持與 8 月及去年同期相近水準。

永慶房屋業管部經理謝志傑指出，9 月六都買賣移轉戶數平均月增 2.9%，其中台北市月增 2.5%，新北市月增 5.8%，桃園市月減 1.3%，台中市月減 5.8%，台南市月增 10.2%，高雄市月增 10.3%。

其中，台北市 9 月交易量 2172 戶，月增 2.5%，以行政區來看，包括士林區、南港區以及北投區交易量增幅度較大，都有 20% 以上增幅。謝志傑說明，士林區因 8 月買賣移轉戶數較少，因此以 41% 的成長幅度位居第一，不過，整體而言台北市 9 月交易量與上月及去年同期相差不大。

新北市 9 月交易量為 4937 戶，月增 5.8%，年增 1.8%，其中交易量前 3 名的行政區分別為淡水區、板橋區以及中和區，謝志傑指出，這 3 個區域有部分新屋交屋，但個案交屋量皆不到 100 件，仍是以中古屋為主要交易物件，另以 1-9 月來看新北市的成長幅度僅有 3%，與去年相比微增。

台南市及高雄市 9 月交易量分別為 1773 戶及 2660 戶，月增率都逾 10%，為交易量月增最多的兩個都會區。謝志傑說明，台南及高雄買賣雙方對於價格的認知較為接近，在剛性需求的支撐下，使台南及高雄的交易量相較其他都會區亮眼。

今年 1-9 月六大都會區買賣移轉戶數 16.84 萬戶，年增 7.5%，六都皆較去年同期成長，台北市年增 1.5%，新北市年增 2.9%，桃園市年增 10.2%，台中市年增 9.6%，台南市年增 8.4%，高雄市年增 14.6%，六大都會區交易表現皆較去年熱絡，其中高雄表現最亮眼，桃園市及台中市也都有近 1 成的增幅，但雙北市成長幅度相較其他都會區小，顯示雙北市買方普遍認為價格仍有議價空間，同時賣方也堅持價格，也限制了交易量的成長。