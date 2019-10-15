超寬螢幕將成顯示器未來方向 2020年出貨超過300萬片

鉅亨網記者劉韋廷 台北 2019年10月15號19點4分

受全球政經局勢變化、顯示面板產能調整影響，群智諮詢 (Sigmaintell) 指出，面板廠正積極調整結構以求利潤，預期繼曲面、高解析度、電競後，超寬螢幕將成為未來顯示器市場發展方向，且將由遊戲、商務需求推動，預期 2020 年全球出貨規模將年增逾 4 成，超過 300 萬片。

螢幕比例經歷多次變革，從最初 4:3 到 16:10，再從 16:10 到比較符合面板廠經濟切割的 16:9，而 21:9 和 32:9 超寬螢幕 (Ultrawide) 顯示則是在近幾年開始出現，群智表示，雖然目前仍以 16:9 為顯示器主流，但預期從 2020 年開始，超寬螢幕顯示將逐漸成為未來顯示器螢幕發展方向。

群智表示，從面板端來看，韓系面板廠已積極布局超寬螢幕市場，中國與台灣面板廠友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 也陸續跟進，預期 2019 年全球超寬螢幕顯示器面板出貨量將達到 210 萬片，2020 年出貨規模將超過 300 萬片，年增逾 4 成。

群智進一步分析，商務與遊戲需求將是驅動寬螢幕市場發展的 2 大動力，遊戲方面，因超寬螢幕擁有更多顯示面積，可顯示更多遊戲畫面情境，若搭配曲面顯示，有助增強玩家沉浸感、提升遊戲體驗，商務用途也可以同時顯示多份文檔，提高工作效率，而從面板切割利用率看，在 8.5 代線生產，切割片數 34 吋與 32 吋相同，29 吋與 27 吋相同，大板玻璃切割利用率在 90% 左右，因此不會像 16:10 受玻璃切割利用率限制。

群智表示，超寬螢幕顯示也有一定的技術門檻，因寬度較以往大，容易導致良率降低，加上若要搭配曲面顯示仍有一定技術門檻，目前主要供應商為韓系面板廠，但中國與台灣面板廠也開發、規劃寬螢幕產品。