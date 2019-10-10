著名黃金多頭席夫：Fed明明在QE 但Fed不說

經濟學家與資產管理人席夫 (Peter Schiff) 說，聯準會已經默默展開新一輪的印鈔行動，在支撐全球市場的同時，這也會使聯準會的債務泡沫愈來愈大，同時 Schiff 也認為，目前黃金價格還是低估。

從 9 月份開始，聯準會已經開始對重貼現市場提供流動性，Schiff 指出，聯準會在之前 QE3 操作的時候，每個月購債金額有 850 億美元；而近 3 個星期內，購債金額卻已達 1760 億美元，只是，聯準會並不承認他們正在 QE。

Schiff 分析，雖然聯準會矢口否認，但他們人為壓低利率的原因，是因為市場正與聯準會對做，想把利率推高。確實，在過去幾年以來，低利率對經濟並無好處，但聯準會仍然不能放縱利率走升，會有這樣的矛盾產生，是因為如果放任利率過高，股市將會大跌、房價也會大跌，最終又將重蹈覆轍，導致金融危機。

在美國 2020 大選將屆的考量下，Schiff 認為，目前聯準會的主要任務之一就是確保債務炸彈不會爆炸，若有必要，甚至還要粉飾太平。大家都不確定未來聯準會官員們會怎麼，而 Schiff 推測，印鈔票來寬鬆，只是權宜之計。

他並認為，現在聯準會印鈔撒錢的政策，對美元有根本性的威脅，黃金價格正節節上漲，已經超過每盎司 1500 美元水準，若以其他貨幣計價，金價已經刷新了歷史紀錄。

美元兌其他貨幣目前仍屬強勁，但 Schiff 認為，相對於黃金，美元潛在的弱勢值得擔憂。若是美元開始走弱，將會把債市一起拖下水，長期利率也將走揚。

Schiff 認為，因為大家對央行、對法幣太有信心，其實現在的金價是被低估的。人們還沒意識到自己需要擁有黃金，而等大家領悟的那天，金價必定會暴漲。而且他相信總有一天，黃金會重新成為交易所需的貨幣。