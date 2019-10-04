全球央行寬鬆不斷 分析師：明年金價可漲至2000美元

隨著美國降息預期升高，分析師認為，黃金可望再獲追捧，明年金價有望上漲至每盎司 2000 美元，相當於 30% 的漲幅。

Independent Strategy 總裁兼全球策略師 David Roche 表示，全球央行正在促使法定貨幣貶值，而這種情況會愈來愈糟，促使投資人尋找替代貨幣。黃金是很好的選擇，因為它很安全，比起負利率的商品，擁有它的成本不高。

當前黃金價格約在每盎司 1500 美元，Roche 認為，年底時有望達到 1600 美元，並在明年衝上 2000 美元。

金價 2 年走勢 (圖表取自 goldprice.org)

Roche 這種看法的背景，在於全球央行的降息潮。美國聯準會在 9 月已降息 1 碼，至 1.75 至 2% 的目標範圍，歐洲央行也將基準利率下調到 - 0.5% 的低點，並開啟一項大型的新債券購買計畫。

在日本，短期利率目標已經來到負值，日本央行表示有可能在 10 月份繼續寬鬆。日本央行總裁黑田東彥在 9 月表示，鑑於全球風險日益加劇，日本將在下個月的會議上仔細審查經濟和價格走勢，以決定是否放鬆。

Roche 表示，全球股票的資本外流至避險資產，可能會加劇未來幾個月金價的上漲趨勢，特別是如果美中之間的貿易協議，可能到年底仍無法談定，將有助金價再飆。

但 Roche 認為，最關鍵的因素仍在央行，各國央行正寬鬆資金，並準備大量支援政府支出，這就是正在發生的情況。

自 2018 年 9 月以來，在過去 1 年多，金價已由約每盎司 1180 美元，上漲至 1500 美元，兌美元漲幅約為 27.5%。