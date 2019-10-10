憂心中方審控內容 美國參議員要求調查抖音海外版併購案

外電報導，美國聯邦參議員 Marco Rubio 在週三 (9 日) 表示，他將要求美國外來投資審查委員會 (CFIUS) 審查抖音 (TikTok) 母公司北京字節跳動 (Beijing ByteDance Technology Co.) 對 Musical.ly 的收購案，表示抖音很可能被中國政府用來進行敏感內容的審查。

Rubio 表示：「我將要求 CFIUS 審查抖音對 Musical.ly 的收購。有越來越多的證據表明，抖音在面向包括美國在內的西方市場時，正在針對符合中國共產黨政府指令的內容進行審查。」

Rubio 呼籲對抖音的審查是在美國商務部將中國電子商務巨頭阿里巴巴所支持的 AI 人工智慧公司商湯科技 (SenseTime Group Ltd.) 和曠視 (Megvii Technology Ltd.) 列入出口管制黑名單的兩天之後。目前抖音已在全球獲得超過 10 億次下載，並被臉書 (FB-US) 視為競爭對手。

Musical.ly 於 2014 年在上海成立，並在開曼群島註冊成立，但美國是其主要市場。後來由字節跳動在 2017 年以 10 億美元收購並合併為 TikTok，此後一直作為中國社交媒體應用程式抖音的海外版本運行。

先前，TikTok 在海外市場 (如美國、英國和印度) 的主要監管問題還涉及到兒童保護，因為該應用程式上有許多用戶尚未成年，此外也涉及數據隱私。如今，這個社交媒體平台又被指控審查控制與政治敏感問題有關的內容，包括香港抗議活動。

TikTok 發言人表示：「我們的內容審查和審核政策由我們的美國團隊領導，不受包括中國在內的任何外國政府的影響。」他也補充表示，該公司希望建立一個獨立的委員會來提高透明度。